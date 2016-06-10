Arin Mirxan Parkı'na gece yarısı operasyon; tabelası indirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, DBP'li belediye tarafından açılan parka Kobanê'de IŞİD'e karşı mücadele ederken canlı bomba eylemi yapan Arin Mirxan'ın adı verildi. Şanlıurfa Valiliği ekipleri parkın tabelasını gece 23.30 sıralarında indirdi.

DBP’li Suruç Belediyesi tarafından Yıldırım Mahallesi’ndeki parka Kobanê'de hayatını kaybeden Arin Mirxan'ın adı verildi. Suruç Kaymakamlığı’nca soruşturma açılan parkla ilgili olarak, Şanlıurfa Valiliği tabelanın indirilmesi yönünde talimat verdi.

Gece saat 23.30 sıralarında çok sayıda özel hareket ve çevik kuvvet polisleri Arin Mirxan’ın parkına sevk edildi. Parkın tabelası demir spiralle kesilerek yerinden söküldü.