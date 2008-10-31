Ar'ın en büyük hayali protesto için soyunmak

Müjde Ar, protesto için örgütlü bir şekilde soyunan insanlar gibi soyunmak istediğini söyleyerek "En büyük hayalim bu" dedi.





NTV’deki ’Haydi Gel Bizimle Ol’ programında Çiğdem Anad, Hürriyet Gazetesi Yazarı Ayşe Arman’ın bir süre önce yaptığı röportajda söylediği, Amerikalı oyuncu Mae West’in “Ben kadınlar için giyinir, erkekler için soyunurum” sözlerini hatırlattı.



Müjde Ar’ın bu sözler üzerine yorumu herkesi çok güldürdü. Ar, "Nerede soyunuyor? Biz de gidelim hemen. Benim çok hoşuma gitti. Çünkü bu son günlerde örgütlü soyunmalar çok moda ya. En büyük hayalim öyle. Protesto için tabi. Durup dururken soyunacak halimiz kalmadı, böyle bir şey olsun soyunalım" diye konuştu.



Daha sonra Çiğdem Anad’a takılan Müjde Ar, "Sen ne zaman soyunuyorsun?" diye sordu. Anad’ın "Ben erkekler için de kadınlar için de giyinmiyorum. Kendim nasıl istiyorsam öyle giyiniyorum" cevabı üzerine Müjde Ar, "Demek ki bizde artık ne giyinecek ne soyunacak hal kalmamış! Ne kimse için giyinirim, ne kimse için soyunurum. Ne alakası var" dedi.



Esprili konuşmayı sürdüren Müjde Ar, "Ayşe soyunuyorsa doğrudur. Ben Ayşe’yi çok severim" dedi. Ar daha sonra "Soyunulan yaşlar var, soyunulmayan yaşlar var, ışıkların karartıldığı yaşlar var. Bazı işler giyinikken de soyunukken de olur, artık daha fazla şey yapmayalım.." diyerek kendisini daha fazla tutamayacağı için konuyu kapatmayı önerdi.



Araya giren Çiğdem Anad da "Yapmayalım yoksa daha fazla yaparsak kapanırız" diyerek uyardı ve konuyu değiştirerek muhtemel bir kapanma krizinden kanalı kurtarmış oldu.

