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Arıların saldırısına uğrayan çiftçi ve köpeği hayatını kaybetti

Çiftçinin vücudundan 30 arı iğnesi çıkarıldı

16 Mayıs 2016 21:11

Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde, arıların saldırısına uğrayan 78 yaşındaki Halil Cebe ve köpeği hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Seyfettin Aras’ın haberine göre, İnegöl’e bağlı Kulaca Mahallesi’nde oturan Halil Cebe, geçen cumartesi günü evinin bahçesindeki kovanları kapaklarını açarak kontrol ederken, arılar kendisine ve yanındaki köpeğine saldırdı. Saldırı sonucunda fenalaşan Cebe, telefonla ailesini arayıp yardım istedi. Cebe, yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Köpeği telef olan Halil Cebe’nin vücudunun bir bölümü baş ve boyun bölgesinden olmak üzere çeşitli yerlerinden 30’un üzerinde arı iğnesi çıkarıldı. Tedavi altına alınan Cebe, doktorların çabasına rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. 

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