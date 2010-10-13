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Yaşam

Arıların iniş pisti şeritli çiçekler

Çiçek yaprakları üzerindeki şeritler, tıpkı uçaklara rehberlik eden iniş pistleri etrafındaki ışıklar gibi arıların inişlerine yardımcı oluyor.

13 Ekim 2010 03:00

T24- İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre çiçek yaprakları üzerindeki şeritler, tıpkı uçaklara rehberlik eden iniş pistleri etrafındaki ışıklar gibi arıların inişlerine yardımcı oluyor.


Norwich kentindeki John Innes Merkezi’nde yapılan araşttırmayı yürüten bilim insanları, arı nüfusunun artırılması için şeritli yapraklara sahip çiçekler yetiştirilmesini tavsiye ediyor. Şeritler sayesinde arılar, nektar ve polen toplayabilecekleri çiçeklere daha kolay ulaşabiliyor.
 

Araştırmaya göre arılar kırmızı yapraklı çiçekleri de özellikle tercih ediyor. Uzmanlar, arılar için daha çekici çiçekler yetiştirilmesinin, arı nüfusundaki ‘felaket düzeyindeki’ azalmanın önüne geçmek için bir yöntem olabileceğini söylüyor.
 

Araştırmanın amacı, bitkilerin tohumlanmasında büyük rol oynayan arı nüfusundaki azalmanın nasıl önlenebileceğini saptamaktı. Çünkü uzmanlar, arı nüfusundaki azalmanın, insanların gıda güvenliğini tehlikeye atabileceğini ve ekonomik açıdan büyük zarar verebileceğini söylüyor.

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