Arif Verimli, Müge Anlı ile Tatlı Sert programından neden ayrıldı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının psikiyatristi olarak bilinen Prof. Dr. Arif Verimli veda açıklamasında bulundu.Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 13 yıldır danışmanlığını yaptığı programdan ayrıldığını duyuran Psikiyatrist Verimli, sağlığını gerekçe göstererek, yüksek hassasiyet gösterme çabasının kendisini yorduğunu ifade etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bir süredir programda yer almayan ve izleyicilerin dikkatini çeken Psikiyatrist Arif Verimli, Müge Anlı ile Tatlı Sert programından 12 Şubat 2021 tarihi itibariyle ayrıldığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Verimli, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, " Deontoloji ve Tıbbi sınırlarımı bilmek benim yaşam tarzımdır, aşılamaz çizgimdir, meslek ilkemdir. Bunun için yüksek hassasiyet gösterme çabası beni yoruyor ve nihayetinde sağlığımdan olmak istemiyorum." ifadesini kullandı.

Programın 27 Ocak tarihli bölümde de stüdyoda bulunmayan Verimli ile ilgili sunucu Müge Anlı açıklama yapmıştı. Anlı, Arif Verimli'nin ertelenemeyecek işleri nedeniyle aralarında olamayacağını söylemişti.

Arif Verimli'nin açıklaması şöyle

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Sevenlerim, Dostlarım; 12.02.2021 tarihi itibari ile 2008 yılından bu yana danışmanlığını yaptığım Müge Anlı ile Tatlı Sert programından kendi isteğimle ayrıldım. Öncelikle Müge Anlı ve Rahmi Özkan'a, her zaman saygı ve sevgi gördüğüm bütün ATV emekçilerine ve başta Taner Ercan olmak üzere Mavi Klaket Yapım'a çok teşekkür ederim.