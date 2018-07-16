Arif V 216, yılın ilk yarısında en çok izlenen film oldu

Box Office Türkiye’nin raporuna göre yılın ilk yarısında 96 yerli film gösterime girdi. Arif V 216 en çok gişe yapan film oldu.

Sinemaseverler, yılın ilk 6 ayında özellikle yerli komedi filmlerine ilgi gösterdi. En çok izlenen 10 filmin 6’sını yerli filmler oluştururken, en çok gişe yapan film ise ‘Arif V 216’ oldu. 2018’in ilk yarısında yaklaşık 37 milyon seyirci salonlardaki yerini aldı.

Yerli film sayısı arttı

Yayınlanan rapora göre, 2017 ve 2018 yıllarının ilk altı ay karşılaştırmalarında, gösterime giren yerli film sayısında artış olduğu görüldü. 2017’nin ilk altı ayında 71 yeni yerli film gösterime girerken, 2018’in aynı döneminde bu sayı yüzde 35 artış göstererek 96’yı buldu. 2018’de yeni gösterime giren toplam film sayısının ise 216 olduğu belirlendi. Aynı raporda, yerli filmleri tercih eden seyirci sayısının 23 milyon 817 bin 914, yabancı film seyirci sayısının ise 13 milyon 171 bin 134 olduğu açıklandı. 2018 yılının ilk yarısını kapsayan medya araştırmasında, yazılı, görsel ve internet medyasında yerli filmler içinde en çok konuşulan başlığın 8 bin haberle Arif V 2016 olduğu tespit edildi. Arif V 216’yı 4 bin 391 haberle başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in yer aldığı Ailecek Şaşkınız filmi takip etti.

Cannes yakından takip edildi

9 Mayıs’ta 71’incisi gerçekleşen Cannes Film Festivali’nde bu yıl Türkiye’yi, ‘Ahlat Ağacı’ filmi temsil etti. Ahlat Ağacı’nın ödülsüz ayrıldığı festivalde Altın Palmiye ödülüne layık görülen film, Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda’nın yönettiği ‘Manbiki Kazoku’ (Bir Aile İşi) filmi oldu. Cannes Film Festivali, Ocak- Haziran ayları arasında 7 bin 669 haberin konusuydu.