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Yaşam

Arif Sağ'ın gelini Pınar Sağ'a 10 ay hapis cezası

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ’ın gelini de olan Pınar Sağ ve Özcan ile ilgili 10 ay hapis cezası verdi.

27 Ocak 2011 02:00

T24 - Tunceli’de düzenlenen açık hava toplantısında, terör örgütü ve kurucusunu övdükleri gerekçesiyle hakkında dava açılan türkücü Pınar Sağ ve aynı davadan yargılanan Mehmet Özcan’a 10’ar ay hapis cezası verildi.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ’ın gelini de olan Pınar Sağ ve Özcan ile ilgili kararını verdi.

Karar duruşmasına, haklarında "suç ve suçluyu övmek", "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla dava açılan Pınar Sağ ve Mehmet Özcan katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede 2 yıla kadar hapis cezaları istenen Sağ ve Özcan’ı 10’ar ay hapis cezasına çarptırdı.


Davanın geçmişi

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 29 Mart 2009 yerel seçimleri öncesinde Tunceli Belediyesi bağımsız başkan adayı Murat Kur tarafından düzenlenen açık hava toplantısına katılan Mehmet Özcan ve Pınar Sağ’ın, yaptıkları konuşmalarda terör örgütü TKP/ML TİKKO kurucusu İbrahim Kaypakkaya’yı övdükleri belirtiliyordu. İddianamede, zanlıların "suç ve suçluyu övme" suçu nedeniyle 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

İddianameyi kabul eden Tunceli Sulh Ceza Mahkemesi, davayla ilgili "görevsizlik" kararı vererek, dosyanın Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde ise terör örgütüyle ilişkili olduğu için suç vasfının değiştirilerek, şüphelilerin "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 ile 5 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.

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