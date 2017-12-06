ARİF SAĞ, TEDAVİ İÇİN KÜBA'YA GİTTİ

Haber: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA

Türk Halk Müziği\'nin usta isimlerinden eski milletvekili Arif Sağ, tedavi için Küba\'ya giderken sosyal medyada yayınlanan öldüğüne dair iddialar kızı Aslı tarafından fotoğrafla yalanlandı.

Bir süreden bu yana tedavisi süren Arif Sağ, dün sabah kızı Aslı ve oğlu Tolga Sağ ile birlikte aşı tedavisi için Küba\'ya gitti. Ancak, dün akşam saatlerinde sosyal medyada Arif Sağ\'ın vefat ettiğine dair peş peşe paylaşımlar yapıldı. Bunun üzerine kızı Aslı uçakta çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Arif Sağ\'ın arşiv görüntüleri

-Aslı Sağ\'ın babası ile paylaştığı fotoğraf ve Tweet

