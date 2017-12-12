T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Arif Sağ Küba'dan döndü

Arif Sağ uzun süredir Akciğer tedavisi görüyor

12 Aralık 2017 17:59

Türk Halk Müziği’nin usta isimi, eski milletvekili Arif Sağ,  aşı tedavisi gördüğü Küba'dan döndü. Akciğer kanseri olan Sağ'ın tedavisi İstanbul'da devam edecek.

Uzun süreden bu yana akciğer kanseri tedavisi gören Arif Sağ, kızı Aslı ve oğlu Tolga Sağ ile birlikte geçen hafta aşı tedavisi için Küba’ya gitmişti. Arif Sağ'ın vefat ettiğine dair sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yapılınca kızı Aslı, babası ile uçakta çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmıştı. Geçen yıl eşi Yıldız Sağ'ı kanserden kaybeden ve kendisine de akciğer kanseri teşhisi konulan Arif Sağ'ın Küba'da 5 seanslık aşı tedavisi gördü. Türk Halk Müziği'nin usta ismi, yaşamından endişe eden hayranları için Küba'da oğlu Tolga ve kızı Aslı ile Küba'da çekilen fotoğrafları Twİtter hesabından paylaşmıştı. THY uçağı ile yurda dönen Arif Sağ, uçaktaki kabin görevlileri ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Tolga Sağ, "Her şey çok iyi. Babam 1 hafta uygun tedavi gördü. Venezüella üzerinden döndük. İstanbul'da tedaviye devam edeceğiz" dedi. (DHA)

ETİKETLER

Arif SağKübaKanser

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24