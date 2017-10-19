Arif Sağ, eşinin anılmasına katılamadı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- TÜRK Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ, geçen yıl kaybettiği eşi Yıldız Sağ için sevenlerini \'Hakk lokması\' için davet ederken, rahatsızlığı nedeniyle katılamadı.

Bir süre kanser tedavisi gören Arif Sağ’ın eşi Yıldız Sağ geçen yıl 19 Ekim\'de yaşama veda etti. Hayat arkadaşını kaybetmenin acısının yanı sıra sağlık sorunları bulunan Arif Sağ, Twitter\'deki sosyal medya hesabından \"Küçükçekmece Garip Dede Dergahı\'nda \'Hakk Lokması\' paylaşılacaktır canımıza. Tüm dostları canları bekleriz\" daveti yaptı. Bu davet üzerine aralarında Orhan Gencebay\'ın da bulunduğu çok sayıda seveni Küçükçekmece\'deki Garip Dede Dergahı\'na geldi. Yıldız Sağ, dualarla anıldı. Tolga Sağ, gelenlerle tek tek ilgilenirken, babasının Arif Sağ\'ın sağlık sorunları nedeniyle gelemediğini en kısa sürede bir araya gelmeyi arzu ettiğini söyledi. Anmaya Sağ ailesinden Yıldız Sağ\'ın oğlu Tolga Sağ, kızı Aslı Sağ, torunları Toprak ve Turna Sağ da katıldı. Orhan Gencebay\'ın geldiği \'Hakk lokması\'nda ayrıca Erdal Erzincan, Metin Karataş, Yusuf Benli, Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Örgütleme Genel Sekreteri ve Sultangazi Pir Sultan Abdal Cemevi Başkanı Zeynel Odabaş ve çok sayıda seveni de bir araya gelerek Cem evi dedesi Celal Fırat\'ın okuduğu duaya eşlik etti, lokma yedi.



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