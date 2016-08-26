Arif Erdem'in de mal varlıklarına el kondu

Gülen cemaati mensubu olduğu iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan eski Milli ve Galatasaraylı futbolcular Arif Erdem, Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz'in mal varlıklarına el koyuldu.

Habertürk'ün haberine göre, Futbolda FETÖ yapılanması gerçekleştirdikleri iddiasıyla başlatılan soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen Galatasaray’lı eski futbolcular Arif Erdem, Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz’in mal varlıklarına el koyma kararı verildi.