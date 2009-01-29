Arif Doğan’a suç duyurusu

21 yıl önce Türkiye’ye kaçan ve 100 bin dolar karşılığında Saddam rejimine teslim edilen bir peşmerge komutanının eşi suç duyurusunda bulundu. Şikâyetçi olunan isimler arasında tutuklu emekli Albay Arif Doğan, bazı askerler ve itirafçılar da var



NTV’nin haberine göre değişik kesimlerden birçok kişini adının karıştığı Ergenekon soruşturmasına şimdi de bir Iraklı dahil oldu. Mesut Barzani liderliğindeki Irak Kürdistan Demokrat Partisi’nin politbüro üyesi ve aynı zamanda peşmerge komutanı Maho Gevdan, 1988 yılında Halepçe katliamından kaçarak Türkiye’ye sığındı. Türk vatandaşlığına geçerek Mehmet Kılıç adını alan Gevdan, askerlik görevini yerine getirmek için Antalya’daki bir birliğe gitti.



İddiaya göre dönemin bazı askeri yetkilileri, Saddam rejimi tarafından arandığını öğrendikleri Gevdan’ı Silopi’ye götürerek 100 biin dolar karşılığında Irak güçlerine teslim etti.



Bölgede yaşanan olaylarla ilgili gelişmeler üzerine Gevdan’ın eşi Safiye Kılıç da Türkiye’ye gelerek suç duyurusunda bulundu. Kılıç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmek üzere Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede emekli Albay Arif Doğan, bazı askerler ve itirafçılardan şikayetçi oldu.



Dilekçede şu ifadelere yer verildi:



“Kılıç, Antalya’da vatani görevini yapmakta iken o dönem Diyarbakır ve Silopi JİTEM komutanları olan şüpheli Arif Doğan ve halen hayatta olmayan Ahmet Cem Ersever’in talimatıyla JİTEM üyesi jandarma astsubayı Şaban Bayram ve Tokat-Niksarlı Erol adlı bir er tarafından Antalya’daki birliğinden alınmak istenmiş, adı geçenler tarafından alınıp götürülmek üzere birlikteki komutanları tarafından çarşı iznine çıkarılmış, birlik nizamiye kapısından alınmış, elleri arkadan bağlanarak Silopi’ye getirilmiş ve burada JİTEM komutanları tarafından 100 bin dolar karşılığı Irak devlet yetkililerine teslim edilmiştir. JİTEM komutanları olan ve halen hayatta olmayan Ahmet Cem Ersever ile Ergenekon terör örgütü ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında tutuklu olan emekli Albay Arif Doğan tarafından JİTEM ve Ergenekon örgütünün faaliyetleri çerçevesinde şikayetçinin eşi Mehmet Kılıç’ın askeri birliğinden alınarak para karşılığında yabancı bir devlete teslim edildiği anlaşılmaktadır. Bir vatandaşın vatani görevini yapmaktayken Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir askeri birlikten ve komutanlarının bilgisi dahilinde alınarak para karşılığı idam edilmek üzere yabancı bir devlete teslim edilmesi gibi ciddi bir olay bugüne kadar yeterince araştırılmamış ve sorumluların cezalandırılması için gerekli işlemler yapılmamıştır.”



Gevdan’ın adı Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren 11 sanıklı JİTEM davasında da geçiyor. Davanın iddianamesinde, itirafçı olan sanıkların Gevdan’ı para karşlığı Irak yönetimine teslim ettikleri vurgulanıyor. Gevdan’ın teslim edildikten sonra Irak’ta idam edildiği sanılıyor.

