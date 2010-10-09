Arif Doğan: Yeşil’le hâlâ görüşüyoruz

T24- JİTEM’in kurucusu emekli Albay Arif Doğan, Ergenekon Savcısı Öz’e verdiği ifadede Yeşil’in yaşadığını öne sürdü ve "Aracı ekipler vasıtasıyla görüşmeye devam ediyoruz" dediği öğrenildi.





Eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis’in ölümüyle ilgili ses kaydı internete düştüğü için hakkında inceleme başlatılan Ergenekon davası sanığı ve JİTEM kurucusu emekli Albay Arif Doğan, savcı Zekeriya Öz’e iki günde yaklaşık 15 saat tanık olarak ifade verdi. Doğan’ın ifadesinde “Eşref Bitlis’in ölümü kazaydı. Yeşil yaşıyor” dediği öğrenildi.



Bitlis’in ölümü kazaydı



Arif Doğan, internet sitelerinde yayınlanan ses kaydında “Ben destek vermezsem nah öldürürlerdi” dediği Eşref Bitlis olayı için iki gün boyunca Ergenekon Davası savcılarından Zekeriya Öz’e ifade verdi. Hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalye ile adliyeye gelen Doğan’ın, ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım’ın yaşadığını söylediği öğrenildi. Yeşil’i tanıdığını, arkadaşı olduğunu ve Tunceli’de zaman zaman görüştüklerini belirten Doğan’ın, “Yeşil hâlâ yaşıyor. Aracı ekipler vasıtasıyla görüşüyoruz” dediği ifade edildi. Savcı Öz’ün, “Yeşil nerede?” sorusuna ise Doğan’ın yanıt vermediği öğrenildi. Eşref Bitlis ile ilgili internete düşen ses kayıtları da kendisine sorulan Doğan’ın Bitlis’in ölümüne “O bir kazaydı, suikast değildi” dediği ifade edildi.



JİTEM belgeleri JİTEM’cide



Savcılık ifadesinde de JİTEM’i kendisinin kurduğunu ve yönettiğini söyleyen Doğan’ın, “JİTEM donduruldu. JİTEM’e ilişkin tüm belgeler hâlâ bir JİTEM görevlisinde duruyor” dediği öğrenildi. Doğan, sözünü ettiği JİTEM görevlisinin ismini vermediği, “Bu ismi verirsem beni öldürürler” dediği belirtildi.



Doğan’ın JİTEM’in bazı dönemlerde PKK’yı kullandığını, 1990’lı yıllarda yaşanan TIR yakma olaylarının bazılarının PKK’ya JİTEM tarafından yaptırıldığını söylediği belirtildi. Doğan’a dünkü sorgusunda 1990’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetler de soruldu. Doğan, bu soruya “Ben 1990’a kadar JİTEM’deydim. Cinayetler işlendiği dönemde kim görevliyse onlardan hesap sorun” yanıtını verdi.



