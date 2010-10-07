Arif Doğan: Yeşil yaşıyor

T24 - JİTEM'i kurduğu iddia edilen emekli Albay Arif Doğan’ın "Ergenekon" Savcısı Zekeriya Öz’e verdiği ifadede "Yeşil"in yaşadığını ve Eşref Bitlis'in helikopterinin kaza sonucu düştüğünü söylediği öğrenildi.



Kendisine ait olduğu ileri sürülen, bir internet sitesine düşen şok ses kaydının ardından Ergenekon savcısı Zekeriya Öz’e iki günde yaklaşık 15 saat ifade veren emekli Albay Arif Doğan’ın, Eşref Bitlis’in ölümünün kaza olduğunu, Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın ise yaşadığını ifade ettiği öğrenildi.



İnternet ortamına düşen ses kaydında, "JİTEM'i ben kurdum" diyen emekli Albay Arif Doğan’ın Savcı Öz’e verdiği ifadenin detayları ortaya çıkmaya başladı.



Tekerlekli sandalye ile adliyeye gelen ve iki gün Öz’e ifade veren Doğan’ın ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım’ın yaşadığını söylediği belirtildi. Doğan’ın Yeşil’i tanıdığını, arkadaşı olduğunu ve Tunceli’de zaman zaman görüştüklerini söylediği belirtildi. Savcı Öz’ün, ‘Yeşil nerede?" sorusuna ise Doğan’ın yanıt vermediği öğrenildi.



Savcılık ifadesinde de JİTEM’i kendisinin kurduğunu ve yönettiğini söyleyen Doğan’ın, JİTEM dondurulduğunu ve JİTEM’e ilişkin tüm belgelerin hala bir JİTEM görevlisinde durduğunu açıkladığı kaydedildi. Doğan, sözünü ettiği JİTEM görevlisinin ismini vermediği ve bu ismi vermesi durumda öldürülebileceğini belirttiği ifade edildi.



İnternet ortamına düşen ses kaydındaki, “Eşref Paşa’nın ölümü, Cem Ersever yaptı diyorlar. Eşref’i öyle böyle yapmış! Hayır. Cem Ersever’in arkasına ben destek vermesem, kıçına.., adam mı öldürebilir?" sözlerinin de Doğan’a savcı Öz tarafından sorulduğu dışarı sızan bilgiler arasında.



Doğan’ın Eşref Bitlis’in helikopterinin düşmesini kaza olarak nitelendirdiği ve suikast olmadığını anlattığı öğrenildi.



Doğan’ın JİTEM’in bazı dönemlerde PKK’yı kullandığını 1990’lı yıllarda yaşanan TIR yakma olaylarının bazılarının PKK’ya JİTEM tarafından yaptırıldığını söylediği belirtildi.





