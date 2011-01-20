-ARİF DOĞAN ÜZERİNİN ARANMASINA TEPKİ GÖSTERDİ İSTANBUL (A.A) - 20.01.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının 98. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen davanın bugünkü duruşmasına, gazeteci Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay'ın da aralarında bulunduğu 19 tutuklu sanık ile tutuksuz yargılanan Tanju Güvendiren, Murat Çavdar ve Arif Doğan katıldı. Tutuklu sanıklar eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, İbrahim Özcan, İbrahim Şahin, Hasan Atilla Uğur, Ersin Gönenci ve Mustafa Dönmez ise duruşmaya gelmedi. Sağlık görevlileri tarafından duruşma salonunun bulunduğu binaya alınan Doğan, jandarma görevlilerinin sanık kartı vermek istemesine tepki göstererek, ''Ne kartı? Ben kart takmıyorum, almıyorum'' dedi. Sanık kartını almayan Doğan'ın, içeri girerken kalbinde pil olması nedeniyle x-ray cihazı kapatıldı. Doğan, daha sonra üzerini aranmak isteyen görevlilere, ''Ben orgeneralim. Üstümü arayamazsın. Bir subayın üstünü nasıl ararsın. Terbiyesiz'' diye tepki gösterdi. Doğan'ın bu tepkisine rağmen jandarma görevlilerince üzeri arandı ve hakkında tutanak tutuldu. Duruşma, Doğan'ın çapraz sorgusuyla devam ediyor.