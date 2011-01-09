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Dünya

Ariel Şaron 5 yıl sonra uyandı

4 Ocak 2006’da geçirdiği beyin kanaması sonucu komaya giren İsrail’in eski Başbakanı Ariel Şaron, beş yıl aradan sonra ilk kez iyileşme belirtileri gösterdi.

09 Ocak 2011 02:00

T24 - Geçirdiği beyin kanaması sonucu komaya giren İsrail’in eski Başbakanı Ariel Şaron, beş yıl aradan sonra ilk kez iyileşme belirtileri gösterdi.

82 yaşındaki Şaron’un özel doktoru Şlomo Segev, beş yıldan beri uyku halinde olan İsrail’in eski başbakanının çimdik atıldığı zaman tepki verdiğini ve konuşma duyduğunda gözlerini açtığını ifade etti.
 
Segev, Pazar günü İsrail televizyonuna yaptığı açıklamada, Şaron’un tam beş yıl önce girdiği komadan uyandığını açıkladı.
 
Şaron, 2001 yılından, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle görevini bırakmak zorunda kaldığı 2006 yılına kadar İsrail başbakanlığı görevini yürütmüştü. Aşırı kan kaybı nedeniyle beyninde ciddi hasar oluşan Şaron, Ocak 2006’dan bu yana bitkisel hayattaydı.
 
Eski sözcüsü Raanan Gissin ise AP haber ajansına Şaron’un durumunda bir değişiklik olmadığını belirtti.
 
Şaron, Kasım ayında çiftliğine nakledilmişti. Gissin, evine transfer edildikten sonra Şaron’un tekrar Tel Aviv dışındaki bir tedavi merkezine gönderildiğini söyledi.

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