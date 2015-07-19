Ariel Ortega'dan şaşırtan karar

Fenerbahçe’nin eski Arjantinli oyuncusu Ariel Ortega, Ağustos 2012’de bıraktığı futbola 41 yaşında dönmeye karar verdi.

En son formasını giydiği Defensores de Belgrano’da Ağustos 2012 futbolu bırakma kararı alan Arjantinli eski milli futbolcu 41 yaşında yeşil-sahalarla yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Ariel Ortega , eski ünlü futbolcu Fernando Caceres’in kurduğu ve kendi adını verdiği amatör kulüpte görev yapacak.

Caceres daha önce uğradığı silahlı saldırı sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştu.