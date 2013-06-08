Ariel Castro davaları çözümleniyor

Üç kadını evinin bodumunda on yıl boyunca esir tuttuğu ve bir tanesinden de bir çocuğu olduğu öne sürülen Ariel Castro üç yüz yirmi dokuz ayrı suçlamadan yargılanıyor. Bu suçlamalar arasında, adam kaçırma, cinayet ve tecavüz suçlamaları bulunuyor.

Soruşturma Kurulu, Ariel Castroya karşı oluşturdukları iddianameyi cuma günü Mahkemeye sunacak. Elli iki yaşındaki Castro Gina DeJesus, Michelle Knight ve bir tecavüz sonucu bir çocuğunun da bulunduğu bildirilen Amanda Berry'yi hapsetmekle suçlanıyor.

Soruşturma Kurulu Castro'yu iki ayrı ağırlaştırılmış cinayet, kadınlardan birinin bebeğini düşürmesine sebep verdiğini belirtmiştir. Castro hakkında bunların dışında yüz otuz dokuz tecavüz, yüz yetmiş yedi adam kaçırma, yedi ayrı cinsel taciz davası ve üç ağır saldırı ve bulundurulması yasak silahlar bulundurduğuna ilişkin davalarından suçlu buldu.

İngiliz gazetesi Independent'ın haberine göre Castro'nun anda şartlı tahliye bedeli 5.2 milyon avro, ve özel hücreden çıkarıldı.

Araştırmalar devam ederken dava savcısı Tim McGinty şöyle konuştu:"İddianame süreci tamamlandığında Bölge Savcılığı iddianameyi inceleyip ölüm cezası talep edip etmeyeceklerine karar verecekler."

Üç kadın kurtarıldıktan günler sonra, savcı McGinty bir basın açıklamasında şöyle konuşmuştu "idam kararı yürürlükte kalmalıdır, ancak sadece insanlığın gördüğü en kötü davranışlara karşın uygulanmalıdır. Ohio yasalarına göre adam kaçırmalarda gerçekleşen cinayetlerde, idam hükmüne başvurulur "