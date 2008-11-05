Arıca imzayı attı



Hacettepe'de Osman Özdemir'in istifasının ardından göreve getirilen yeni teknik direktörü Erdoğan Arıca bugün resmi sözleşmeyi imzaladı.



Başkent ekibinin yeni teknik direktörü Erdoğan Arıca, takımın artı ve eksilerini bildiğini, üstlendiği görevde zorlanmayacağını ifade ederek, "Einstein olmaya gerek yok" dedi.



Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde yöneticiler Suphi Yalçınkaya, Yaşar Emin, Veli Gülpınar da hazır bulunurken, Arıca ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi. Genç bir takım olduklarını dile getiren Arıca, "Fazla konuşmayıp iş yapmaya çalışacağız. Genç ve dinamik bir takımız. İşimiz zor gibi gözüksede zor olmayacak. Takımın sorunu belli. Enistein olmaya gerek yok. Ligin en az gol atan takımlarından biriyiz. Öncelikli olarak bu sorunu aşmalıyız." diye konuştu.



Arıca ayrıca, ilk maçını lider Trabzonspor ile oynayacak olmalarının kendisi açısından bir avantaj olduğunu sözlerine ekledi.



Hacettepe'de Arıca'nın yardımcılıklarını Ergün

