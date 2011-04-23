-ARIBOĞAN'DAN SAĞDUYU ÇAĞRISI İSTANBUL (A.A) - 23.04.2011 - Futbol Federasyonu Başkanvekili Lutfi Arıboğan, Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken yükselen tansiyonla ilgili olarak, sağduyu çağrısında bulundu. Lutfi Arıboğan, yaptığı açıklamada, yaşanan yüksek seviyedeki rekabet nedeniyle tansiyonun yükselmesini normal karşıladıklarını belirtirken, ''Bu, sporun doğasında olan bir şey ve bizler de tecrübeli yöneticileriz. Ligin sonuna yaklaşırken, böyle tansiyonlar olacaktır. Herkese fair-play ve centilmenlik tavsiye ediyoruz. Rekabet çok güzel, şampiyonluğu kazanmak için gayret göstermek çok güzel, ama hiçbir zaman fair-play'den uzaklaşmamak lazım'' diye konuştu. Günlük hezeyanlar olmasına karşın, TFF'nin taraf olarak gösterildiğine inanmadığını aktaran Arıboğan, ''Bizim TFF'yi yönetirken son dönemde en mutlu olduğumuz konu, olası aksaklıklarda, hakem hatası gibi olumsuzluklarda, bunun insan hatası olarak kabul edilmesi. Kasıtlı olmadığının bilinmesi. Taraflı, tarafsız herkes tarafından bunun kabul edilmesi bizi çok mutlu ediyor. Federasyonun taraf olmadığını herkes biliyor. Federasyon taraf olamaz. Bu söylemlerin geçmiş yıllara oranla çok daha azaldığını düşünüyorum'' ifadelerini kullandı. Arıboğan, rekabet içinde insanların psikolojisini iyi anladıklarına da dikkati çekerken, ''Hedefe yönelik bir mücadele içindeyken, spor kulüplerimizin yöneticilerine, teknik adamlarına, futbolcularına hoşgörüyle yaklaşmak istiyoruz. İnsan kendisini dünyanın merkezinde hissediyor ve her şeyi unutabiliyor. Unutmamak gerekir, 50 yıldır lig organize ediliyor ve her sene biri şampiyon oluyor. Hiçbir zaman insani değerlerimizden uzaklaşmamız gerekiyor'' diyerek sözlerini tamamladı.