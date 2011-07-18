-ARIBOĞAN: GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ NYON (A.A) - 18.07.2011 - Tevfik Erçetin - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Lütfi Arıboğan, federasyonun Hukuk Müşaviri Prof. Dr İrfan Helvacı ve İcra Kurulu üyesi Avukat Kemal Olgaç'tan oluşan TFF heyeti, Türkiye'de devam eden şike soruşturmasına ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezine geldi. TFF Başkanvekili Arıboğan, UEFA merkezinde şike soruşturmasına ilişkin bazı bilgileri UEFA yetkilileriyle paylaşmak ve görüş alışverişinde bulunmak üzere Nyon'a geldiklerini belirterek, yarın İstanbul'da federasyon yönetiminin konuyla ilgili olarak biraraya geleceğini ifade etti. TFF heyetinin UEFA merkezinde uluslararası organizasyonlardan ve ulusal federasyonlardan sorumlu yetkililerin yanı sıra hukukçularla görüşmelerde bulunacağı bildirildi. Arıboğan başkanlığındaki TFF heyetinin UEFA'daki görüşmelerinin ardından, yarın İstanbul'da yapılacak yönetim kurulu toplantısında, liglerin daha önceden belirlenen tarihte başlaması ya da ertelenmesi, Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazanan takımların durumu ve özellikle şike iddialarına adı karışan kulüplere uygulanacak olası cezalar konularının masaya yatırılacağı öğrenildi.