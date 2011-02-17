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Yaşam

ARİANE FÜZESİ UZAYA FIRLATILDI KOUROU (A.A)

17 Şubat 2011 10:37

-ARİANE FÜZESİ UZAYA FIRLATILDI KOUROU (A.A) - 17.02.2011 - Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştırılacak ATV-2 Johannes Kepler aracını taşıyan Ariane füzesinin, Fransız Guyanasındaki Kourou uzay üssünden uzaya fırlatıldığı bildirildi. Yeni geliştirilen 20 ton ağırlığındaki ATV-2, Ariane füzesi ile 260 kilometre yüksekliğe ulaştıktan sonra sekiz günde otomatik olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek. Avrupa Uzay Ajansı tarafından şimdiye kadar üretilen en ağır ve en karmaşık araç olan ATV-2, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar için hayati değerde kargo taşıyor. ATV-2, astronotlara, oksijen, erzak, giysi, yedek parça, bilimsel araştırma için malzeme ve yakıt ulaştıracak. Ariane füzesi, bu son fırlatılışla ilk fırlatıldığı tarih olan Aralık 1979'dan bu yana 200'üncü seferine çıkmış oldu.

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