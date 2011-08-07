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Dünya

ARIANE 5 UZAYA FIRLATILDI SAN JUAN (A.A)

07 Ağustos 2011 12:41

-ARIANE 5 UZAYA FIRLATILDI SAN JUAN (A.A) - 07.08.2011 - Uzaya iki TV uydusu götüren Ariane 5 ECA roketi, Güney Amerika'daki Fransız Guyanası'nda bulunan Kourou uzay istasyonundan başarıyla fırlatıldı. Avrupa uzay birliği Arianespace'in, yerel saatle 19.52'de (TSİ 01.52) uzaya fırlattığı Ariane 5 roketinin taşıdığı uydulardan biri, Lüksemburg'daki SES Astra şirketine, diğeri ise Japon, ''B-SAT Corp.'' ile ''SKY Perfect JSAT Corp.'' şirketleriyle mukavelesi bulunan ABD'ye ait Lockheed Martin Commercial Space Systems şirketine ait. Arianespace'ten yapılan açıklamada, dünya çapında hizmet veren tüm ticari uyduların yarısından fazlasının kendileri tarafından uzaya fırlatıldığı belirtildi Arianespace'in, aralarında Fransa'nın CNES uzay ajansının da olduğu, 10 Avrupa ülkesinden 21 hissedarı bulunuyor.

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