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Yaşam

Arı saldırısı can aldı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, arıların saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti

25 Nisan 2014 12:08

Bilecik'te 62 yaşındaki Emin Bağ, arı saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Emin Bağ (62) Reşadiye Mahallesi'ndeki evinden sabah ayrılarak Arapdere mevkisindeki akrabası Yıldız Duman'a ait arılara bakmaya gitti.

Bağ, akşam eve dönmeyince eşi Saniye Bağ ve Yıldız Duman, durumdan şüphelenerek komşularından ahıra bakmalarını istedi.

Komşuları, Bağ'ı ahır içinde arı kıyafetleri ile yerde yatar vaziyette gören komşuları, 112 Acil Servis'e ve emniyete haber verdi.

Yapılan incelemede Bağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bağ'ın, cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bağ'ın, arılara karşı alerjisi olduğu öğrenildi.

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