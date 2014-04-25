Arı saldırısı can aldı

Bilecik'te 62 yaşındaki Emin Bağ, arı saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Emin Bağ (62) Reşadiye Mahallesi'ndeki evinden sabah ayrılarak Arapdere mevkisindeki akrabası Yıldız Duman'a ait arılara bakmaya gitti.
Bağ, akşam eve dönmeyince eşi Saniye Bağ ve Yıldız Duman, durumdan şüphelenerek komşularından ahıra bakmalarını istedi.
Komşuları, Bağ'ı ahır içinde arı kıyafetleri ile yerde yatar vaziyette gören komşuları, 112 Acil Servis'e ve emniyete haber verdi.
Yapılan incelemede Bağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bağ'ın, cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Bağ'ın, arılara karşı alerjisi olduğu öğrenildi.