Arı kamyon devirdi

T24 - Düzce'de seyir halindeki bir kamyon, sürücü kabinine giren arının şoföründikkatini dağıtması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.



Alınan bilgiye göre, Dursun Ali Sarı (28) idaresindeki 54 KE 557 plakalı tavuk yemi yüklü kamyonun sürücü kabinine, Düzce-Akçakoca karayolunun Şifalısu mevkisinde bir arı girdi. Camdan içeriye giren arı nedeniyle panikleyen Sarı, bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.



Kamyonun kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu sürücü Dursun Ali Sarı ile yanında bulunan Turgay Der (22) yaralandı.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.





