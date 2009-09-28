Arı istilası

Muğla'da arıları taşıyan kamyon bir TIR'a çarpıp devrildi. 100 kovandan kaçan binlerce kızgın arı, hem kazada yaralananları hem yardıma koşan 20 kişiyi soktu. Yaklaşık bir saat boyunca kurtarılmayı bekleyen 6 kişi, özel giyimli 112 görevlileri ve arıcılar tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazadan 1.5 saat sonra kovanların arasında mahsur kalan 18 yaşındaki Feyzullah Acar'ın cesedi bulundu.

Muğla'da arı kovanı yüklü kamyonetin park halindeki TIR'a çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yaralılara müdahale etmek isteyen 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve sivil savunma ekiplerine de arılar saldırdı. Arı saldırısıyla birlikte toplam yaralı sayısı 20'ye çıktı.

İlaç sıkıp kurtardılar

Muğla'dan yönetimindeki 06 AD 5272 plakalı kamyonla Datça'daki bir arıcıya 100 kovan arı götüren Şeyhmuz Arslan, Marmaris yolunun Sakartepe mevkisinde keskin viraja hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Arızalandığı için yol kenarında bekleyen Ali Kars yönetimindeki 06 AP 2688 plakalı TIR'a çarpan kamyon devrilince 100 kovan arı bir anda ortalığa saçıldı. Kazada aracının yanında kurtarıcı bekleyen TIR şoförü Ali Namık Kars ile kamyonda bulunan Şeyhmuz Arslan, Özcan Duman, Naci Aktaş, Yakup Karaca ve Feyzullah Acar yaralandı. Yaralılar arıların saldırısına uğradı. Kızgın arılar yaralılara yardım etmek isteyen vatandaşlar ve olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine de saldırdı. Üzerlerine ilaç sıkan görevliler, tütsülerle kovanlara yaklaşmayı denedi. Buna karşın görevliler, yaralılardan ancak Ali Namık Kars, Özcan Duman ve Şeyhmuz Arslan'ı güçlükle arı kovanlarının arasından çıkarmayı başardı. 3 yaralı, ambulansın ilaçlanması ve vücutlarına yapışan arıların çıkarılmasından sonra Gökova Sağlık Ocağı'nda tedavi altına alındı.

Kazada yaralandı, arı sokması sonucu öldü

Arı kovanları arasında mahsur kalan Naci Aktaş, Yakup Karaca ve Feyzullah Acar'ın kurtarılması için bölgeye çağrılan sivil savunma, itfaiye, orman işletme ve ilçe tarım müdürülüğü ekipleri de arıların saldırısına uğradı. Kurtarma girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği'nin girişimleriyle bölgeye arı maskesi giyen yaklaşık 50 arıcı getirildi. Yaklaşık bir saat kurtarılmayı bekleyen 2 yaralıya arı maskesi giyen 112 görevlileri müdahale etti. Aralarında arı sokması alerjisi olan bir doktorun da olduğu kazaya müdahale eden 20 kişi ise birçok kez arılar tarafından sokuldu. Bu sırada polis ve jandarma ekipleri Muğla-Marmaris karayolunun kaza yerine yakın bölümlerinde sürücülere megafonla ''Camlarınızı kapatın, arı saldırısı olabilir'' anonsları yaparak uyarılarda bulundu. Uzun çalışmalar sonucu kovanların arasından çıkarılan kamyonun kasasında yolculuk yapan 18 yaşındaki Feyzullah Acar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sağlık yetkililerinin yaptığı ilk incelemede Acar'ın arı sokmasına bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hemen müdahele edilseydi kurtulabilirdi

Muğla Devlet Hastanesi Başhekimi Fahri Tuna, çok sayıda arı sokması durumunda arı zehrine alerjisi olmayan kişilerin de ölebileceğini söyledi. Tuna, "Çok sayıda arı sokması durumda vücutta kırmızı lekeler oluşur ve şişer, nefes alıp vermekte zorlanma başlar. Bu durumda yarım saat içinde hastaya müdahale edilmesi gerekir. Yoksa ölümle karşılaşılabilir" dedi.

"Zor şartlar altında çalıştılar"

Muğla Valisi Ahmet Altıparmak, ''Kazanın ardından arıların saldırısına uğrayan 6 yaralı, sağlık ekipleri ve arıcılarca kurtarılarak hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 6 kişiden 1'i yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren kişinin ölüm nedeni araştırılıyor. Olaya müdahale eden sağlık ekipleri ve diğer görevliler zor şartlar altında görev yaptı" dedi.

Tütsülerle topladılar

Bölgeye saçılan arıların trafiği tehlikeye düşürmesi üzerine Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği tütsülerle arıları kovanlarda toplamak için çalışmaya başladı. Ancak, sadece 10-15 kovan arının toplanabildiği belirtildi.