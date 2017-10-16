T24 LogoT24 Logo
Gündem

Arhavi'de şiddetli yağmur sele yol açtı

Adem GÜNGÖR/ARHAVİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN’nin Arhavi İlçesi'nde etkili olan yağmur, sele neden oldu

16 Ekim 2017 17:01

Adem GÜNGÖR/ARHAVİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN’nin Arhavi İlçesi\'nde etkili olan yağmur, sele neden oldu. Yetkililer bölgede heyelan riskine karşın uyarılarında bulundu.
Kentte sabah saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran yağmur Arhavi İlçesi\'nde sele yol açtı. Sağanak yağmur sonrası su seviyesi yükselen Kaprise Deresi taştı. Derenin taşması sonucu suyla kaplanan Kavak Köyü karayolu da ulaşıma kapandı, bazı araçlar da suyla kaplanan yolda kaldı. Bölgeye sevk edilen iş makineleri de karayolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Yağış nedeniyle bölgede birçok tarım arazisi sular altında kaldı. Yağışın sürdüğü bölgede yetkililer heyelan riskine karşı uyarılarda bulundu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Adem GÜNGÖRARHAVİ Artvin DHA ARTVİNnin ArhaviYetkililerKentteArhaviSağanakDeresiDereninKavak KöyüBölgeyeYağışYağışınFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24