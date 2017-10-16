Arhavi'de şiddetli yağmur sele yol açtı

Adem GÜNGÖR/ARHAVİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN’nin Arhavi İlçesi\'nde etkili olan yağmur, sele neden oldu. Yetkililer bölgede heyelan riskine karşın uyarılarında bulundu.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran yağmur Arhavi İlçesi\'nde sele yol açtı. Sağanak yağmur sonrası su seviyesi yükselen Kaprise Deresi taştı. Derenin taşması sonucu suyla kaplanan Kavak Köyü karayolu da ulaşıma kapandı, bazı araçlar da suyla kaplanan yolda kaldı. Bölgeye sevk edilen iş makineleri de karayolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Yağış nedeniyle bölgede birçok tarım arazisi sular altında kaldı. Yağışın sürdüğü bölgede yetkililer heyelan riskine karşı uyarılarda bulundu.



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