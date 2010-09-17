-ARHAVİ'DE HAYIR KESİNLEŞTİ ARTVİN (A.A) - 17.09.2010 - AK Parti Arhavi İlçe Teşkilatının halk oylamasında 16 sandıkta kullanılan oylara yaptığı itirazın ardından 3 ''evet'' oyu ile 1 ''hayır'' oyu geçersiz sayıldı. Artvin İl Seçim Kurulu, AK Parti Arhavi İlçe Teşkilatının halk oylamasında 16 sandıkta kullanılan oyların yeniden sayılması yönündeki itirazını karara bağladı. Arhavi İlçe Seçim Kurulu'ndan söz konusu 16 sandığı isteyen İl Seçim Kurulu, sandıklardaki oyları yeniden saydı. Sayımda, 3 ''evet'' oyu ile 1 ''hayır'' oyu geçersiz sayıldı. Böylece, Arhavi'de 14 bin 299 seçmenin kayıtlı bulunduğu, 11 bin 445 seçmenin oy kullandığı toplam 62 sandıkta ''evet'' oylarının sayısı 5 bin 114, ''hayır'' oylarının sayısı ise 5 bin 636, geçersiz oylar ise 195 olarak belirlendi. AK Parti Arhavi İlçe Teşkilatı, Arhavi İlçe Seçim Kurulu'na müracaat ederek 12 sandıktaki oyların yeniden sayılmasını istemiş, kurul itirazı reddedilmişti. Bunun üzerine parti teşkilatı sandık sayısını 16'da çıkararak itirazını İl Seçim Kuruluna taşımıştı. İtirazı kabul eden İl Seçim Kurulu, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulundan sandıkları istemişti. Arhavi'de 14 bin 299 seçmenin kayıtlı bulunduğu, 11 bin 445 seçmenin oy kullandığı toplam 62 sandıkta ilk yapılan sayımda 5 bin 617 ''evet'', 5 bin 637 ''hayır' oyu çıkmış, 191 oy da geçersiz sayılmıştı. Artvin genelinde Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında ise 122 bin 503 seçmenin kayıtlı olduğu 579 sandıkta 96 bin 838 seçmen oy kullanmış, 94 bin 707 oyun geçerli kabul edildiği seçim sonucunda sandıklardan 47 bin 164 ''evet', 47 bin 543 ''hayır' oyu çıkmıştı. Yeni sonuçla birlikte il genelindeki ''evet'' ve ''hayır'' tercihleriyle geçersiz oyların sayısı da değişmiş oldu.