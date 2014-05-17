Arena'ya çıkış tüneli Soma için kömür karası olacak

Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklamada Kayresi Erciyesspor maçı öncesi Arena’ya çıkış tüneli Soma’da hayatını kaybeden işçiler için kömür karası olacağı ve maç boyunca saha kenarındaki LED'lerde mesajlar yayınlanacağı belirtildi. Galatasaray Erkek Basketbol ve Futbol Takımşarı da yarın oynayacakları karşılaşmalara kafalarına baret takarak çıkacak. Galatasaray’dan yapılan açıklama şöyle:

Soma’da yaşanan maden kazasının ardından kulübümüz toplumsal farkındalığı artırmak için girişimlerini sürdürüyor. Spor Toto Süper Lig’in son haftasında oynanacak Kayseri Erciyesspor maçında Arena’nın çıkış tüneli Soma’da kaybettiğimiz yurttaşlarımıza ithafen yeniden düzenlendi.

Ayrıca Türk Telekom Arena’daki saha kenarı LED panolarda reklamları dönen sponsor ve reklam veren firmalar ile yapılan görüşmeler neticesinde yarınki maç boyunca firma reklamları değil Soma’da hayatını kaybeden yurttaşlarımız için mesajlar yayınlanacak.