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Spor

Arena'dan kupa kaçırma

Kupanın Fenerbahçe’ye verilmesinin doğru olmadığı görüşünde birleşen TBF yetkilileri, çareyi kupayı kaçırmakta buldu

21 Haziran 2014 12:59

Fenerbahçe Ülker, henüz kupasına kavuşmuş değil. Önceki gün Galatasaray Liv Hospital’in final maçına çıkmamasıyla Beko Basketbol Ligi’nde (BBL) 2013-14 sezonun mutlu sona ulaşan sarı lacivertliler, önceki gün Ülker Arena’da kupasını kaldırmak istedi.

Tolga Yenigün’ün Hürriyet’te yer alan haberine göre, Basketbol finali son maçında TBF Galatasaray’ın maça çıkma ihtimaline karşı şampiyonluk kupasını Fenerbahçe’nin salonunda hazır tuttu. Sarı kırmızılılar gelmeyince, Federasyon’da ‘Kurallara aykırı olur’ düşüncesi ağır bastı ve Mahmut Uslu ile arkadaşlarının istekleri reddedildi.

 

Kupayı kaçırdılar

 

Saatler 21.15’i gösterip final serisinin 4-3’e gelmesiyle şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe’de yöneticiler son olarak, ‘Kupayı en azından kutlamak için verin. Daha sonra sizde kalır. Süreç bitince müzemize götürürüz” teklifi geldi. Israrlar karşısında TBF yetkilileri çareyi kupayı kaçırmakta buldu.Kupa Fenerbahçe’nin şampiyonluk coşkusunun tavan yaptığı saat 21.15’ten, 15 dakika sonra, yani 21.30’da apar topar Zeytinburnu’ndaki federasyon binasına götürüldü.

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