Arena'da teröre lanet

Galatasaray ile Gaziantep arasında oynanan Spor Toto Süper Lig karşılaşmasından önce Türk Telekom Arena'da İstanbul Beşiktaş'taki saldırının şehitleri anılarak 'teröre lanet' pankartları açıldı.

Maçın başlama düdüğünden hemen önce terör saldırısında şehit düşen 38 kişi için de saygı duruşu yapıldı. Tribünlerde de Türk bayrakları açıldı