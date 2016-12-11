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Gündem

Arena'da teröre lanet

Maçın başlama düdüğünden hemen önce terör saldırısında şehit düşen 38 kişi için de saygı duruşu yapıldı

11 Aralık 2016 22:01

Galatasaray ile Gaziantep arasında oynanan Spor Toto Süper Lig karşılaşmasından önce Türk Telekom Arena'da İstanbul Beşiktaş'taki saldırının şehitleri anılarak 'teröre lanet' pankartları açıldı.

Maçın başlama düdüğünden hemen önce terör saldırısında şehit düşen 38 kişi için de saygı duruşu yapıldı. Tribünlerde de Türk bayrakları açıldı

 

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GalatasarayGaziantepsporSpor Toto Süper LigmaçİstanbulBeşiktaşterör saldırısı
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