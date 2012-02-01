Arena'da kazanan yok!

T24 - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Medical Park Antalyaspor'u ağırladı. Karşılaşma Emrah ve Melo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.



Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında lider Galatasaray, Türk Telekom Arena’da Medical Park Antalyaspor ile karşılaştı.



Galatasaray ile Medical Park Antalyaspor, Emrah ve Melo’nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı. Galatasaray’da Milan Baros, 72. dakikada kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.



Konuk ekipte ise İbrahim Dağaşan uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla sarı kırmızılılar puanını 51’e çıkartırken, Medical Park Antalyaspor da 29 puana yükseldi. Lider Galatasaray, son iki haftada 5 puan kaybetti.



Galatasaray sahaya Muslera, Gökhan Zan, Selçuk İnan, Elmander, Melo, Riera, Ujfalusi, Hakan Balta, Semih Kaya, Engin Baytar ve Emre Çolak 11’i ile çıktı. Medical Park Antalyaspor ise, Ömer Çatkıç, İbrahim Dağaşan, Kerem Şeras, Erkan Sekman, Musa Nizam, Musa Aydın, Deniz Barış, Ali Turan, Emrah Başsan, Mehmet Yılmaz ve Mehmet Eren Boyraz 11 ile sahada yer aldı.



Zeminin de ağır olması nedeniyle karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. Geçtiğimiz hafta Bursaspor’a mağlup olan Galatasaray, oyunu yavaş yavaş rakip sahaya yıkmaya başladı. Antalyaspor kalesinde baskı oluşturmaya çalışan sarı kırmızılılar, kanatlardan Emre Çolak ve Riera ile etkili olmaya çalıştı, ancak ilk dakikalarda bu ataklar sonuç getirmedi.



Kendi sahasından hızlı çıkarak Galatasaray’ın kalesinde gol arayan Medical Park Antalyaspor, 22. dakikada sarı kımızılı takımın savunmada yaptığı hatayı çok iyi değerlendirdi ve güçlü rakibi karşısında deplasmanda 1-0 öne geçti.



Sağ kanattan atılan uzun topa hareketlenen Mehmet Eren, savunmanın arkasına sarktı. Mehmet Eren, ceza sahası içinde boş pozisyondaki Emrah’a çok güzel bir pas verdi. Emrah topa sadece dokunarak takımını 1-0 öne geçirdi.



Bu dakikadan sonra Medical Park Antalyaspor kalesine daha fazla risk alarak gitmeye başlayan Galatasaray, 34. dakikada penaltı kazandı. Engin Baytar’ın sağ kanattan yaptığı ortada Antalyaspor savunması topa elle müdahale edince hakem İlker Meral penaltı noktasını gösterdi.



Penaltı vuruşu için topun başına geçen Felipe Melo, topu ağlarla buluşturarak skora 1-1 eşitlik getirdi. İlk yarının kalana bölümünde iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitti.



Karşılaşmanın ikinci devresine Galatasaray hızlı başladı. Selçuk İnan ve Felipe Melo ile etkili olan sarı kırmızılılar, Medical Park Antalyaspor savunmasına zor anlar yaşattı. Konuk ekip oyunu kendi yarı sahasında kabul ederken, Galatasaray net pozisyonlar üretti, fakat son vuruşlarda başarılı olamadı.



Gol için Medical Park Antalyaspor kalesine yüklenen Galatasaray 72. dakikada sahada 10 kişi kaldı. Hakem İlker Meral, kendisine sert bir şekilde itirazda bulunan Milan Baros’a direkt kırmızı kartını gösterdi.



Galatasaray sahada 10 kişi kaldıktan sonra da Medical Park Antalyaspor kalesine etkili geldi. Son bölümde bütün riskleri alarak rakip kaleye giden sarı kırmızılılar, gole çok yaklaştı; ancak yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Konuk ekipte de İbrahim Dağaşan, uzatma dakikalarında ikinci sarı kartın ardından kırmzı kart gördü.



Kendi sahasından hızlı çıkarak Galatasaray’ın kalesine tehlikeli gelen Medical Park Antalyaspor, öne geçme şansını kullanamadı ve karşılaşma da 1-1’lik eşitlikle sona erdi.



Galatasaray: 1 - Medical Park Antalyaspor: 1



Stat: Türk Telekom Arena



Hakemler: İlker Meral xx, Volkan Narinç xxx, Hakan Yemişken xxx



Galatasaray: Muslera xx, Ujfalusi xx, Gökhan Zan x (Dk. 57 Sabri Sarıoğlu x), Semih Kaya xx, Hakan Balta xx, Melo xx, Emre Çolak xx, Selçuk İnan xx, Engin Baytar xx (Dk. 82 Sercan Yıldırım x), Riera x (Dk. 57 Baros x), Elmander xx



Medical Park Antalyaspor: Ömer Çatkıç xx, Erkan Sekman xx (Dk. 84 Petr Janda x), Ali Turan xx, Deniz Barış xx, Musa Nizam xx, Musa Aydın xx (Dk. 75 Sedat Ağçay x), Kerem Şeras xx, İbrahim Dağaşan xx, Emrah Başsan xx, Mehmet Eren Boyraz xxx, Mehmet Yılmaz xx (Dk. 75 Tita x)

Goller: Dk. 21 Emrah Başsan (Medical Park Antalyaspor), Dk. 35 Melo (Penaltıdan) (Galatasaray)

Kırmızı Kartlar: Dk. 72 Baros (Galatasaray), Dk. 90 4 İbrahim Dağaşan (Medical Park Antalyaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 36 Ömer Çatkıç, Dk. 52 Musa Nizam (Medical Park Antalyaspor), Dk. 45 1 Ujfalusi, Dk. 79 Melo (Galatasaray)







