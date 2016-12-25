Arena'da gol yağmuru; Galatasaray: 5 - Alanyaspor: 1

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Sarı kırmızılı ekip bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir maçta 5 gol attı.

Türk Telekom Arena'da oynanan mücadelede Aytemiz Alanyaspor'un golünü 39. dakikada Sajad atarken, Galatasaray'a farklı galibiyeti getiren golleri 30. dakikada de Jong, 45. dakikada kendi kalesine Gassama, 51. dakikada Sneijder, 55. dakikada Eren Derdiyok ve 80. dakikada Josue kaydetti. Aytemiz Alanyaspor'da Erhan 89. dakikada gördüğü ikinci sarı kart sonrasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Sarı kırmızılı ekibin Hollandalı yıldızı Sneijder 3 gol, 1 asist ile tamamlayarak maça damga vurdu.

Galatasaray bu sonucun ardından puanını 33 yaparak zirveyle olan puan farkının açılmasına izin vermedi. Aytemiz Alanyaspor da 18 puanda kaldı.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, De Jong, Selçuk, Yasin, Bruma, Sneijder, Eren

Aytemiz Alanyaspor: Zlamal, Berkan, Garcia, Ba, Gassama, Sakala, Efecan, Taha, Emre, Candeias, Shahbazzadeh

İki takım resmi bir maçta ilk kez karşılaştı

Süper Lig'in 16. haftasındaki Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması, bir ilk olarak tarihe geçti. Bu maç, iki takım arasındaki ilk resmi müsabaka olma özelliği taşıdı. Daha önce Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor, 2012-2013 sezonunun devre arasında, Alanya'daki bir hazırlık maçında karşı karşıya gelmişlerdi.

Galatasaray'da 5 eksik

Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, ligde bundan önce oynadıkları Osmanlıspor müsabakasının başlangıç kadrosunda tek değişikliğe giderken, bu da mecburiyetten kaynaklandı. Osmanlıspor karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan ve bu maçta ağır bir sakatlık geçiren Serdar Aziz'in yerine, Semih Kaya başlangıç kadrosunda yer aldı. Sarı-kırmızılı ekipte tedavileri devam eden Kolbeinn Sigthorsson, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Lukas Podolski de kadroda bulunmadı.

Tribünler boş kaldı

Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasına futbolseverlerin ilgisi az oldu. Türk TelekomArena'da tribünlerin büyük bölümünün boş olması dikkati çekti. Konuk ekip seyircisi için ayrılan bölümde yaklaşık 200 taraftar yer alırken, bu taraftarlar tribünde büyük boyutta bir Türk bayrağı açtı.

Alanyaspor'da Vagner Love oynamadı



Aytemiz Alanyaspor, sarı-kırmızılı rakibi karşısında, takımın en golcü isminden yoksun olarak sahaya çıktı. Attığı 5 golle Aytemiz Alanyaspor'un en skorer ismi olan Brezilyalı Vagner Love, sarı kart cezalısı olması nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemedi. Konuk ekipte ayrıca, Deniz Vural, Isaac Sackey, Donald Guerrier, Kenneth Omerou ve İsmail Aissati de sakatlıkları nedeniyle kadroya giremedi.