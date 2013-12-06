Galatasaray'a 7 dakika yetti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasının açılış maçında Elazığspor'u ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, henüz 2. dakikada Selçuk İnan'ın golüyle öne geçti. 7. dakikada ise Burak Yılmaz sahneye çıktı ve serbest vuruştan attığı golle farkı ikiye çıkardı.

Hızlı başlayan karşılaşmanın geri kalan dakikalarında ise gol olmadı ve Galatasaray 3 puana ulaşan taraf oldu.

Bu galibiyetle sarı-kırmızılılar, puanını 36'ya yükseltirken, salı günü oynanacak Juventus karşılaşması öncesinde moral buldu.

Elazığspor ise 7 puanda kalarak ligin dibine demir attı.