-ARENA UĞURLU GELDİ İSTANBUL (A.A) - 23.01.2011 - Spor Toto Süper Lig karşılaşmasında Galatasaray, Sivasspor'u 1-0 yendi. 50. dakikada Sabri'nin ara pasıyla Sivasspor defansının arkasına sarkan Kazım'ın sağ çaprazdan sert vuruşunda, kaleciden seken top kornere gitti. 57. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazdan Barış'ın sert şutunda, kaleci Korcan meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çeldi. 64. dakikada soldan şık çalımlarla Galatasaray ceza sahasına giren Grosicki'nin ortasında topla buluşan Mehmet Yıldız'ın kale önünde vuruşunda, Ufuk'tan dönen top arka direkte Kamanan'ın önünde kaldı. Yakın mesafeden meşin yuvarlağı auta gönderen bu oyuncu, önemli bir fırsatı değerlendiremedi. 69. dakikada Barış'ın ara pasıyla Sivasspor ceza sahasına giren Stancu, Navratil'i geçtikten sonra sağ çaprazdan sert bir vuruş yaparken, kaleciden dönün topu defans uzaklaştırdı. 70. dakikada Galatasaray, Servet'in golüyle 1-0 öne geçti. Sabri'nin pasıyla ceza sahası içinde sağ çaprazda hareketlenen Barış'ın kale içine doldurduğu topu arka direkte boş durumdaki Servet ağlara gönderdi: 1-0. 80. dakikada soldan Ziya'nın ortasında, ceza sahası içinde Eneramo'nun kafa vuruşu sonrası top yan direkten dönerken, defans daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı. Galatasaray, yeni stadındaki ilk karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak, sezonun ikinci yarısına 3 puanla başlamış oldu. Stat: Türk Telekom Arena Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu xx, Adil Sinem xx, Muharrem Yılmaz xx Galatasaray: Ufuk xx, Sabri xx, Servet xxx, Cana xx, Hakan x (Dk. 63 Insua x), Ayhan xx (Dk. 80 Mustafa x), Barış xx, Culio xx, Emre xx (Dk. 58 Stancu xx), Yekta xx, Kazım x Sivasspor: Korcan xx, Uğur xx, Navratil xx, Hayrettin xx (Dk. 46 Mehmet Nas x), Ziya xx, Grosicki xx, Kadir xx, Rada xx, Erman xx (Dk. 75 Eneramo x), Mehmet Yıldız xx, Suarez x (Dk. 46 Kamanan x) Gol: Dk. 70 Servet (Galatasaray) Sarı Kartlar: Dk. 14 Rada, Dk. 29 Ziya, Dk. 74 Navratil (Sivasspor), Dk. 35 Cana, Dk. 37 Culio (Sivasspor)