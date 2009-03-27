Arena: KDV indirimi yüzde 8.5 tasarruf sağladı

Arena Bilgisayar A.Ş Genel Müdürü İzi Kohen, bilgisayar ve yan ürünlerindeki KDV indiriminin bireysel tüketiciye maliyetten yüzde 8,5 tasarruf sağladığını bildirdi.



İzi Kohen, bilgisayar ve yan ürünlerindeki KDV oranının yüzde 8'e indirilmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Hükümetin almış olduğu kararı takdir ve heyecanla karşıladıklarını belirtti.



Verilen bu kararın zamanlama olarak çok doğru olduğunu dile getiren Kohen, panik duygusunun atlatılıp işlerin açılmaya yüz tuttuğu dönemde atılacak tüm cesur adımların pazara büyük hareket getireceğine inandığını ifade etti.



Kohen, KDV indirimiyle birlikte pazarın birinci çeyreğe göre yüzde 25 oranında büyümesini beklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"KDV'nin, yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesinin bireysel tüketici ve şirketlere etkisini ayrı ayrı ele almak gerekiyor, KDV indirimi bireysel tüketiciye maliyetten yüzde 8,5 tasarruf sağlıyor. İşletmeler için ise işleyen bir KDV hesabı olduğu için bu indirimin nakit akışı dışında maliyet açısından bir etkisi yok.



Önerim ve arzum, yüksek stokları ve karsızlık nedeniyle, yıllar boyu devletten milyonlarca lira KDV alacağı birikmiş olan şirketlere, Hükümet tarafından bu tutarları geri alabilmeleri için uygulaması kolay ve hızlı bir süreç sağlanmasıdır."



KDV indiriminin, üreticiler tarafından da desteklenmesi gerektiğini ifade eden Kohen, bankalarla işbirliği içinde gerçekleştirilecek taksitli kampanyaların tüketicinin alım gücünü artıracağını ve Hükümetin atmış olduğu adımı destekleyeceğini bildirdi.

