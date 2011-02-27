Aref'i sevgilisi ve arkadaşları anlattı

T24 - “Yetenek Sizsiniz Türkiye”deki performansıyla haftanın adamı olan Aref Ghafouri derslerinde aynı derecede başarılı değil. ODTÜ’deki arkadaşları sınavlarda yeteneğini kullanması için ısrar etmiş. Aref “Bu güçler kötüye kullanılırsa kaybolur” diyerek reddetmiş. Ayrıca, Aref'in kız arkadaşı da ODTÜ'de okuyor.





YETENEK SİZSİNİZ YARIŞMASINDA AREF FIRTINASI ESİYOR







Milliyet gazetesinden Ece Emre'nin “Aref illüzyon yeteneği ile sınıfını şimdiye kadar rahatça geçebilirdi” başlığıyla yayımlanan (27 Şubat 2011) yazısı şöyle:

ODTÜ kampüsünde Endüstriyel Tasarım bölümüne gidiyorum. Amacım, “Yetenek Sizsiniz Türkiye” programındaki illüzyon şovuyla Türkiye’nin en çok konuşulan adamı olan Aref Ghafouri’nin sınıf arkadaşları ile tanışmak. Ne de olsa, hakkında bunca şey söylenen bu genç adam henüz 22 yaşında bir öğrenci.



Arkadaşları ikinci sınıfta ama Aref okula fazla gelmediği için geçemediği çok fazla dersi var. (Yani kağıt üzerinde ikinci sınıfta ama fiili olarak sınıfta kalmış durumda diye özetleyebiliriz). Geçen seneki derslerini tekrar etmek durumunda. Hocaları ondan oldukça şikayetçi: “İllüzyon yapacağına okuluna gelsin” diyorlar, devamsızlığından bahsediyorlar. Ama gizemli bir tarafı olduğunu da teslim ediyorlar elbette.



“O yüzükler hiç çıkmaz”



Derslerdeki düşük performans gibi “tatsız” konuları bir kenara bırakalım artık. Gelelim sınıf arkadaşlarına... Aref’in konuşmayı çok sevmeyen ama sevimli biri olduğu konusunda genel bir kanı var. Ve yine aynı sözcük duyuluyor: “Gizemli”.



Aref okula da yarışma sırasında parmağından çıkarmadığı yüzüklerle geliyormuş. Bir de Aref’in deri pantolon giymeyi çok sevdiğini söylüyorlar.



Aref arkadaşlarına bu işlere dayısı sayesinde başladığını, ardından uzun yıllar çalışarak bu noktaya geldiğini anlatmış. Ünlü Amerikalı illüzyonist Criss Angel’in büyük hayranı olduğunu öğreniyorum. Okula geldiği hemen hemen her gün sınıf arkadaşlarına çeşitli gösteriler yaparmış. Herkesin düşüncesi, o şovların sadece illüzyondan ibaret olmadığı. “Sihir” becerisi olduğuna inanan çok.

Aref’in sevgilisi: Bir gün elinden alev çıkardı, sonra o alev güle dönüştü



Öğreniyorum ki Aref’in kız arkadaşı da ODTÜ’de okuyormuş. Pek göz önüne çıkmak istemiyor. Adının bende gizli kalacağı sözünü vererek, ondan da Aref’i anlatmasını istiyorum:



* Bana ilk yaptığı şov kaşık bükmeydi. Çok etkilenmiştim. Bence Aref’in illüzyon dışında başka bir enerjisi var. Onun yanındayken bunu hissedebiliyorsunuz. İllüzyonla ilgili sırlarını hiç anlatmadı.



* Bir gün elinden bir alev çıkarttı ve bir anda o alev, güle dönüştü.



* Aref bana özel gösteriler de yapıyor. Örneğin bazen benim ne düşündüğümü anlıyor. Ama bu beni korkutmuyor.

Berk İlhan: Endüstriyel tasarım okumak istemesinin sebebi şovu için ürün tasarlamakmış

* Aref’le birinci sınıfı birlikte okuduk, o kaldığı için ikinci sınıfa geçemedi. “Yetenek Sizsiniz Türkiye” oldu!



* İlk günden beri gizemli bir havası vardı. Hatta Endüstriyel Tasarım bölümüne de kendi şovlarında kullanmak için ürünler tasarlamak istediği için geldiğini söylüyordu.



* Biz Aref’in illüzyon becerisini öğrendikten sonra onu sıkıştırmaya başladık, bize de şovlar yapsın diye. O da bu işten zevk aldığı için her gün farklı şovlar yapıyordu. Çok sormamıza rağmen hiçbir zaman bunu nasıl yaptığını anlatmadı.



* Geçen sene bayramda Aref’i evime davet etmiştim. Ekranda yaptığı kaşık bükme olayını bizim kaşıklarımızla da yaptı. Çok şaşırmıştık.



* Aref’e “Hocaların sana iyi not vermesini nasıl sağlayamıyorsun, sınav sorularını nasıl tahmin edemiyorsun?” diye sitem ediyorduk. O da bize “Bu güçler kötüye kullanılırsa işler hale gelmez” diyordu. Zaten kullansaydı sınıfı çoktan geçmiş olurdu.



* Aref illüzyon da yapıyor ama kesinlikle kendi güçleri de var. Bana ait anahtarı kendi elimin içinde dokunmadan büktü. Bir numarası daha vardı: Sağ elinin bir parmağını hafifçe kesiyordu. Kestiği parmağı kanamıyordu. Sol elinin bir parmağı kanıyordu. Bu da çok enteresandı.



* Aref yarışmada birinci olur. “Yetenek Sizsiniz Türkiye”deki diğer şovlar onunkinin yanında yavan kalır.



Burak Aktaş: Telefonuma bakarak tuş kilidini açtı, boş pet şişesine cep telefonu soktu





* Aref’le proje derslerinde beraber sabahlıyorduk. Yaptığı en ilginç şovlardan biri şuydu: Benim cep telefonumu eline almıştı. Masaya koydu, sadece telefonuma baktı ve bir anda telefonun tuş kilidi açıldı. Hiç unutmadığım bir şey daha yapmıştı. Boş pet şişesinin içine cep telefonu soktu. Bir elinde pet şişe, diğer elinde de telefon vardı. İkisini birbirine vurdu ve telefon o pet şişesinin içine girdi. Pet şişede kesik, yırtık ya da buna benzer hiçbir iz yoktu. Telefonu çıkarmak için şişeyi kesmek zorunda kaldık.



* Aref bazı numaralarının illüzyon olduğunu kabul ediyordu. Ama bazılarının da illüzyon olmadığını söylemişti.



