AREA Araştırma: Olası cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mansur Yavaş, Muharrem İnce ile Abdullah Gül'e fark atıyor

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, bugünkü yazısında AREA Araştırma'nın anketine yer verdi. Araştrmaya göre, olası cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm diyenlerin oranı yüzde 40.6 iken, oy vermem diyenlerin oranı yüzde 47.8 oldu. Yine olası cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetten gösterilmesi tahmin edilen isimler arasında yer alan Mansur Yavaş, yüzde 42.5 oy alarak, Abdullah Gül, Muharrem İnce, Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nu geride bıraktı.

Millet İttifakı’nın Demokrasi İttifakı’na dönüşmesini ankete katılanların yüzde 60'ı olumsuz karılarken; Millet İttifakı’nın ‘Demokrasi İttifakı’na dönüşmesi durumunda oy verme davranışı oranları da şöyle:Oy veririm: yüzde 23.5. Oy vermem: yüzde 61.1. Kararsız: yüzde 15.4

AREA Araştırma Başkanı Murat Karan, söz konusu anketle ilgili, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan‘a karşı muhalefetin ortak adayı olarak ilk üç sırada gelen isimlerin oranlarının birbirine yakın ve diğer isimlerden keskin bir oranla farklılaşmış olması, kamuoyunun bu üç adayın ismi etrafında şekillendiğini açıkça göstermektedir. Söz konusu üç isimden herhangi birinin, diğerlerinin desteği ile adaylığı durumunda, muhalefetin akılcı bir birliktelikle güçlü bir aday etrafında toplanabileceği kanaati hakimdir" değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefetin ilk üç aday sıralaması ile ilgili tek tek durumlarının nasıl seyrettiğine ise Murat Karan şu cevabı verdi:

“–Muhalefetin ortak adayına oy verme davranışında Meral Akşener; Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun ardından üçüncü sırada yer almaktadır. Söz konusu iki ismin yerelde (Büyükşehir Belediye Başkanlıkları’nda) gösterdikleri olumlu performanslar tablonun böyle şekillenmesinin doğal nedeni olarak görülmelidir.

— Meral Akşener “olumlu” kanaat sıralamasında 3’ncü sırada yer almakta, “olumlu” kanaatte artış trendi gözlemlenmektedir. (yüzde 38.2’den yüzde 40.7’ye)

— Meral Akşener’in adaylığı durumunda muhalefet kanadından oldukça yüksek oy alabileceği (İYİ Parti yüzde 91.6/ CHP yüzde 60.0 / HDP yüzde 30.5/ Diğer Partiler yüzde 42.3), iktidar kanadında (Cumhur İttifakı içerisinde) Meral Akşener’in şahsına bir teveccüh olduğu görülmektedir. (AK Parti yüzde 11.3 /MHP yüzde 28.5)”

"Doğal gaz rezervi CHS'nin performansı ve Erdoğan kanaatine olumlu katkı yaptı"

Murat Karan’ın iktidar kanadı ile ilgili değerlendirmesi ise şöyle;

“Geçtiğimiz ay Ayasofya’nın ibadete açılmasının ardından, bu ay Karadeniz’de bulunan ve büyük müjde olarak kamuoyuyla paylaşılan doğal gaz rezervi, halktan yüksek oranda olumlu destek görmüştür. Bu durum son iki aydır Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin performansı ve Cumhurbaşkanına yönelik şahsi kanaate “olumlu” yönde katkı yapmakta, gerek Cumhurbaşkanının gerekse iktidar partisinin oy oranlarına “olumlu” yansımaktadır.”

Ahmet Takan'ın anketten aktardığı bölüm ise şöyle:

24 Haziran 2018 MV. Seçimleri resmi sonuçları ile Ağustos 2020 Araştırma sonuçları (geçerli oylar üzerinden) kıyaslandığında;

İYİ Parti’nin oylarında yüzde 1.5 oranında artış görülüyor.(yüzde 10.0’dan yüzde 11.5’e)

AKP oylarının yüzde 4.6 oranında düştüğü (yüzde 42.6’dan yüzde 38.0’a)

Cumhur İttifakı’nın oy oranlarında düşüş olduğu ( yüzde 53.7’den yüzde 48.8’e),

Millet İttifakı’nın oylarında ise yaklaşık yüzde 1.5 oranında artış olduğu görülüyor. (yüzde 32.7’den yüzde 34.2’ye).

MHP ve HDP aynı oy oranıyla (yüzde 10.8) seçim barajının üstünde. CHP yüzde 22.7.

DEVA Partisi (yüzde 1.7) ve GELECEK Partisi’nin ( yüzde 1.3) toplam oy oranı yüzde 3.0 seviyesinde.

—Türkiye’nin yönetim sistemi (Kararsızlar dağıtıldığında);

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” yüzde 53.8

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” yüzde 46.2

—Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi;

Başarılı: yüzde 44.3

Başarısız: yüzde 46.7

Fikir belirtmeyen: yüzde 9.0

—Hükümetin “dış politikası”;

Başarılı: yüzde 48.5

Başarısız: yüzde 40.2

Fikir belirtmeyen: yüzde 11.3

—Hükümetin “ekonomi politikası”;

Başarılı: yüzde 29.2

Başarısız: yüzde 64.6

Fikir belirtmeyen: yüzde 6.2

Siyasetçilerle ilgili kanaatler

—Siyasetçilerle ilgili genel kanaat? (“Olumlu” kanaate göre yüzde 30 üstü);

Recep Tayyip Erdoğan:

yüzde 52.7

Mansur Yavaş: yüzde 50.8

Meral Akşener: yüzde 40.7

Ekrem İmamoğlu: yüzde 39.7

Devlet Bahçeli: yüzde 33.5

Olası cumhurbaşkanlığı adaylarıyla ilgili kanaatler

—Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a oy verme davranışı?

Oy veririm: yüzde 40.6

Oy vermem: yüzde 47.8

Kararsız: yüzde 11.6

—Muhalefetin ortak adayı; (“Oy veririm” e göre sıralama yüzde 20 üstü)

Mansur Yavaş: yüzde 42.5

Ekrem İmamoğlu: yüzde 37.1

Meral Akşener: yüzde 35.6

Muharrem İnce: yüzde 22.3

Abdullah Gül: yüzde 22.2

—Muhalefetin ortak adayı sizce kim olmalıdır? (yüzde 5 üstü)

Mansur Yavaş: yüzde 23.1

Ekrem İmamoğlu: yüzde 23.0

Meral Aşener: yüzde 16.0

Muharrem İnce: yüzde 9.6

Abdullah Gül: yüzde 6.7

Kemal Kılıçadaroğlu: yüzde 6,4

Ağustos ayı gündem konuları

—Karadeniz’deki Doğal gaz Rezervi;

Ülke ekonomisinin dışa bağımlılığını azaltacağını düşünüyor musunuz?

Evet: yüzde 58.0

Hayır: yüzde 34.0

Fikir belirtmeyen: yüzde 8.0

Hane gelirinize olumlu yönde yansıyacağını düşünüyor musunuz?

Evet: yüzde 45.5

Hayır: yüzde 45.4

Fikir belirtmeyen: yüzde 9.1

—Selahattin Demirtaş’ın ‘Demokrasi İttifakı Modeli ;Nasıl karşılıyorsunuz?

Olumlu: yüzde 24.9

Olumsuz: yüzde 59.9

Fikir belirtmeyen: yüzde 15.2

—Millet İttifakı’nın Demokrasi İttifakı’na dönüşmesi;

Olumlu: yüzde 24.5

Olumsuz: yüzde 60.0

Fikir belirtmeyen: yüzde 15.5

Millet İttifakı’nın ‘Demokrasi İttifakı’na dönüşmesi durumunda oy verme davranışı;

Oy veririm: yüzde 23.5

Oy vermem: yüzde 61.1

Kararsız: yüzde 15.4

—Devlet Bahçeli’nin “yuvaya dön” çağrısı;

Olumlu: yüzde 25.7

Olumsuz: yüzde 60.8

Fikir belirtmeyen: yüzde 13.5

—Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti için “yerli ve millidirler” daveti,

Olumlu: yüzde 36.2

Olumsuz: yüzde 49.5

Fikir belirtmeyen: yüzde 14.4

—Meral Akşener’’in davetleri geri çevirmesi;

Olumlu: yüzde 48.3

Olumsuz: yüzde 33.9

Fikir belirtmeyen: yüzde 17.8