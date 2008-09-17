Arda'ya taciz suçlaması!

Galatasaray'ın ünlü futbolcusu Arda Turan'ın kendisini telefonla arayarak hakaret ettiğini ileri süren Meral Kural isimli bir kadın suç duyurusunda bulundu.





Savcılık futbolcu hakkında soruşturma başlattı. Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunan Meral Kural, kendisini arayan numara üzerinde yaptığı araştırma sonucunda telefonun Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a ait olduğunu tespit ettiğini ileri sürdü.



Kural, Arda Turan ile görüşmek için Galatasaray Tesisleri'ne gittiğini öne sürdü. Burada Arda Turan'ı göremediğini belirten Kural, aynı numaradan yine arandığını ve hakaret edildiğini iddia etti. Kural, Turan'dan şikayetçi olduğunu belirtti.





