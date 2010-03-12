Arda'ya Nike'dan özel köşe

T24 - Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Nike mağazasında özel bir bölüm ayrıldı.



Sarı-kırmızılı takımdan ayrılması halinde İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giymek istediğini söyleyen milli futbolcu için Londra'nın en önemli merkezlerinden biri olan Oxford Circus'taki Nike mağazasında özel bir köşe tasarlandı.



Arda Turan'ın büyük bir resminin bulunduğu bölümde, Türk Milli Takımı'na ait forma, eşofman ve çeşitli spor kıyafetleri yer alıyor. Mağazada ayrıca Brezilya, Portekiz, Hollanda ve Hırvatistan milli takımlarına ait ürünlerin satışa sunulduğu bölümler de bulunuyor.



23 yaşındaki yıldız futbolcu, bir süre önce yaptığı açıklamada, Galatasaray'da başarılı olduktan sonra Avrupa'da top koşturmayı ve Liverpool forması giymeyi istediğini kaydetmişti.