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Spor

Arda'nın yerine Selçuk

İstanbul B. Belediyespor maçında rahatsızlanan Arda'nın yerine Selçuk Şahin A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

17 Kasım 2008 02:00


İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında rahatsızlanan Galatasaraylı futbolcu Arda'nın yerine Selçuk Şahin A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.


Avusturya ile 19 Kasım Çarşamba günü deplasmanda özel bir maç yapacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan, ancak İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında rahatsızlanan Arda Turan'ın yerine Selçuk Şahin aday kadroya dahil edildi.

Turkcell Süper Lig'de Galatasaray'ın İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yaptığı maçta rahatsızlanan ve hastaneye götürülen Arda Turan'ın yerine son haftalarda Fenerbahçe forması altında başarılı bir performans sergileyen Selçuk Şahin kadroya çağrıldı.

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in çağrısını alan Selçuk da dün gece geç saatlerde Çınar Otel'deki A Milli Takım kampına katıldı. Selçuk, bugün Futbol Milli Takımları ana sponsoru Mercedes Benz Türk AŞ'nin araç teslim törenine de milli takım oyuncularıyla birlikte katılacak.

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