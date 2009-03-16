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Spor

Arda'nın son durumu

Galatasaray'da gözler, 19 Mart Perşembe günü UEFA Kupası 4. tur rövanşında Hamburg takımı ile yapılacak maça çevrildi.

16 Mart 2009 02:00

Turkcell Süper Lig'de, Trabzonspor ile deplasmanda yaptığı önemli karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Galatasaray'da gözler, 19 Mart Perşembe günü UEFA Kupası 4. tur rövanşında Almanya'nın Hamburg takımı ile yapılacak maça çevrildi.


Sarı-kırmızılı takım, Hamburg maçı hazırlıklarına teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, basına kapalı antrenmanla başladı.

Trabzonspor maçında ilk 11'de görev alan oyuncular, rejenerasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamlarken, diğer futbolcular, teknik bir çalışma yaptı.

Trabzonspor maçında aldığı darbe nedeniyle adalesinde ödem ve ağrı olan Arda, sağlık merkezinde sürdürülen tedavisinin ardından dinlendirildi, Hamburg ile yapılan ilk maçta sakatlanan Nonda ise tedavisinin ardından takımdan ayrı çalıştı.

Sakat futbolcular Servet, Mehmet Topal, Emre Güngör ve Linderoth salonda, Murat Akça da sahada, fizyoterapistler yönetiminde antrenman yaptı.

Galatasaray, Hamburg maçı hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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