-Arda'nın son dakika sürprizi İSTANBUL (A.A) - 02.09.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerindeki 7. maçında İstanbul'da ağırladığı Kazakistan'ı son dakika golüyle 2-1 yenen Türk Milli Takımı, A Grubu'nda ikinci sıraya yükseldi. Türk Telekom Arena'da ilk resmi maçına çıkan A Milliler, Ramazan Bayramı'nın hemen ardından dolu tribünler önünde oynadığı maçta, FIFA dünya sıralamasında 126. sırada bulunan zayıf rakibi Kazakistan karşısında adeta ecel terleri döktü ve 90 artı 6. dakikada Arda Turan'ın golüyle 3 puana ulaştı. Son dakika golü statta büyük sevinç yaratırken, Kazakistanlı futbolcular adeta yıkıldı. Türk sporseverler galibiyeti 10. Yıl Marşı ile kutladı. Türkiye bu sonuçla grup ikinciliği için büyük avantaj yakaladı. -Kardeş yardımı- Gruptaki 7. maçı sonunda puanını 13'e yükselten ay-yıldızlı ekip, Belçika'nın Azerbaycan deplasmanında 1-1 berabere kalmasıyla ikincilik koltuğuna oturdu. Milliler, 1 maç eksiğiyle, 12 puanlı Belçika'nın 1 puan önünde son 3 maçına çıkacak. Kazakistan ise bu mağlubiyetle 3 puanla son sırada kaldı. Türkiye, gruptaki 8. maçında 6 Eylül Salı günü Avusturya ile Viyana'da karşılaşacak. -Arda varsa sorun yok- Türk Milli Takımı'na 3 puan getiren hayati golü 90 artı 6. dakikada filelere gönderen Arda Turan, ay-yıldızlı forma altındaki gollerine devam etti. A Milli formayı 46. kez giyen ve 13. kez gol sevinci yaşayan çiçeği burnunda Atletico Madridli Arda, elemelerde deplasmandaki Kazakistan, İstanbul'daki Belçika ve Avusturya maçlarında da birer gol kaydetmişti. Türkiye, Arda'nın sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Almanya ve Azerbaycan maçlarını yitirmişti. Arda'nın ayrıca elemelerde 2 de asisti bulunuyor. -Burak Yılmaz penaltı kaçırdı- A Milli Futbol Takımı'nı Kazakistan karşısında 31. dakikada 1-0 öne geçiren golü atan Burak Yılmaz, ay-yıldızlı forma altında 2. golünü kaydetti. Trabzonsporlu futbolcu, 10. kez giydiği A Milli forma altında, elemelerde deplasmandaki Belçika maçının ardından ikinci kez gol sevinci yaşadı. 62. dakikada skor 1-1 iken penaltı atışında topu yan kale direğine nişanlayan Burak, birkaç gollük pozisyondan da yararlanamadı. -Yardımcı hakem golü iptal etti- Türkiye'nin 78. dakikada Burak Yılmaz ile bulduğu gol, yardımcı hakem tarafından geçerli sayılmadı. Altı pas içinde oluşan karambolde topla son oynayan Burak'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Maçın hakemi Clement Turpin orta noktayı gösterirken, milli futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Bu sırada gol skorborda işlenirken, dahili anonsla da Burak Yılmaz'ın ismi söylendi. Ancak yardımcı hakem Laurent Stien, pozisyonda faul olduğu veya Burak'ın topu elle oynadığı gerekçesiyle uyarıda bulununca, gol geçerli sayılmadı. Bu pozisyonun ardından Arda Turan yardımcı hakeme büyük tepki gösterdi. -Selçuk İnan kırmızı kart gördü, taraftar sahaya indi- Maçın son anlarında rakibine tekme atan Selçuk İnan, kırmızı kart gördü. Pozisyonun hemen ardından üstünde Türk bayrağı olan bir taraftar sahaya inerken, özel güvenlik tarafından etkisiz hale getirildi. -Emre Belözoğlu sakatlandı- Milli maçta sakatlanan Emre Belözoğlu, oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fenerbahçeli futbolcu, sakatlık sonrası 60. dakikada yerini Gökhan Töre'ye bıraktı. -Kazakistan Türkiye'ye ilk golünü attı- İstanbul'dan son dakika golüyle 2-1'lik sonuçla yenik ayrılan Kazakistan Milli Takımı, Türkiye'ye ilk golünü attı. Türkiye, daha önce kazandığı 3 maçta toplam 13 gol attığı Kazakistan'dan hiç gol yememişti.