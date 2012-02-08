T24 LogoT24 Logo
Spor

Arda'nın sırrı ortaya çıktı!

Atletico Madrid Teknik Direktörü, Arda'nın kondisyon problemi yüzünden maçlarda kalitesini 90 dakika sahaya yansıtmakta zorluk çektiğini söyledi

08 Şubat 2012 02:00

T24 - Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Arda Turan'ın kondisyon problemi yüzünden maçlarda kalitesini 90 dakika sahaya yansıtmakta zorluk çektiğini söyledi. İspanyol kulübünde, milli futbolcunun özel bir çalışma programına alındığı belirtildi.


Arda'dan, teknik ve oyun kalitesi olarak memnun olduğunu kaydeden Simeone, "Atletico Madrid'de ilk yılı olmasına rağmen maçlarda büyük bir direnç ve kalite gösteriyor. Ancak bunu 90 dakika boyunca yaptığını söyleyemem. Türkiye'den gelirken Arda'ya farklı çalışmalar yaptırılmış olabilir" dedi. Arjantinli teknik adamın bu sözleri, Arda'nın, Galatasaray'da yeterli kondisyon çalışması yapmadığı şeklinde yorumlandı.


Arda Turan'ın, Simeone takımın başına geçtiğinden bu yana sürekli ilk 11'de yer bulmasına rağmen hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamaması, İspanyol basını tarafından yıldız futbolcunun kondisyon eksiğine bağlandı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24