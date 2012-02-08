Arda'nın sırrı ortaya çıktı!

T24 - Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Arda Turan'ın kondisyon problemi yüzünden maçlarda kalitesini 90 dakika sahaya yansıtmakta zorluk çektiğini söyledi. İspanyol kulübünde, milli futbolcunun özel bir çalışma programına alındığı belirtildi.



Arda'dan, teknik ve oyun kalitesi olarak memnun olduğunu kaydeden Simeone, "Atletico Madrid'de ilk yılı olmasına rağmen maçlarda büyük bir direnç ve kalite gösteriyor. Ancak bunu 90 dakika boyunca yaptığını söyleyemem. Türkiye'den gelirken Arda'ya farklı çalışmalar yaptırılmış olabilir" dedi. Arjantinli teknik adamın bu sözleri, Arda'nın, Galatasaray'da yeterli kondisyon çalışması yapmadığı şeklinde yorumlandı.



Arda Turan'ın, Simeone takımın başına geçtiğinden bu yana sürekli ilk 11'de yer bulmasına rağmen hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamaması, İspanyol basını tarafından yıldız futbolcunun kondisyon eksiğine bağlandı.





