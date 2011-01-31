Arda'nın sağlık durumu iyi

T24 - Galatasaray'da, Almanya'ya giderek ameliyatını gerçekleştiren Op.Dr. Ulrike Muschawenk'e kontrol olan Arda Turan'ın durumunun, yeniden ameliyat olmayı gerektirmediği açıklandı.





Sarı-kırmızılı kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Antalyaspor kupa maçından sonra sol kasık bölgesinde ağrıları başlayan Arda Turan'ın, yapılan tetkik ve kontrollerinden sonra osteitis pubis tanısının hem klinik, hem de radyolojik olarak ortadan kalktığı, bu sakatlığa yönelik şikâyetlerinin geçtiğinin saptandığı kaydedildi.





Sağ kasık bölgesinden kasık fıtığı operasyonu geçiren sporcunun ameliyatlı tarafında herhangi bir şikâyeti olmadığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, ''Yapılan tetkikler ve kontrollerde solda daha belirgin olmak üzere, çift taraflı karın kaslarının alt yapışma yerinde zorlanma ve tendinitis tanısı konup tedavisine başlandı'' denildi.





Arda'nın, yapılan kontroller esnasında sol kasık kanalında minimal genişleme tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





''Bu durumun cerrahi bir müdahaleyi gerektirecek boyutta olmadığı görülmüş, ancak sağ kasık bölgesindeki operasyonunu da gerçekleştiren Dr.Ulrike Muschawenk'in de görüşünü almak üzere bu sabah Almanya'ya giden ve Muschawenk tarafından kontrolü yapılan Arda'nın tanısı doğrulanmış, şu an için cerrahi bir müdahaleye gerek olmadığı kararına varılmıştır. Oyuncumuzun bundan sonraki tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları Metin Oktay Tesisleri içinde bulunan Medical Park Sağlık Merkezi'nde sürdürülecektir.'' Açıklamada, Bursaspor maçında aldığı darbe sonucu oyunu terk etmek zorunda kalan Barış Özbek'in sağ omuz ekleminde 2. derece ayrışma tespit edildiği de kaydedilerek, sporcunun tedavisine başlandığı dile getirildi.



