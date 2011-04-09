Arda'nın parasını THY'den çıkaracaklar!

T24 - Atletico Madrid CEO'su Gil, Adnan Polat'a, Arda Turan için 14 milyon euro teklif etti. G.Saray başkanı süre istedi ancak işin imzaya kaldığı öğrenildi. İspanyol kulübü yıldız futbolcunun ücre-tini THY'den çıkaracak.



Atletico Madrid'in renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürdüğü Arda Turan konusunda dün kıyasıya bir pazarlık yaşandı. Sabah erken saatlerde A.Madrid'in sahibinin oğlu (CEO) Miguel Angel Gil'in bulunduğu Çırağan Sarayı'na gelen Başkan Polat'la yapılan görüşmeye Menajer Jorge Mendes ve Arda'nın Menajeri Ahmet Bulut da katıldı.



İspanyol kulübünün yöneticileri Arda için 14 milyon euro önerdi. 15 milyon euroda direten Galatasaray Başkanı Adnan Polat, süre istedi. Ancak işin imzaya kaldığı öğrenildi. Tarafların yine bir araya geleceği belirtildi. Arda'nın menajeri Ahmet Bulut ise uzun süre kaldığı Çırağan Sarayı'ndan öğlenden sonra çıktı. Görüşmeler hakkındaki sorulara net cevap vermeyen Ahmet Bulut, 'Durum değerlendirmesi yaptık. Benim bu konuda açıklama yapmam doğru olmaz. Başkan konuşur' diye konuştu.





15 MİLYON EURO ALACAK



Gil'in, İstanbul'a sadece Arda için gelmediği Türk Hava Yolları'yla sponsorluk anlaşması yapacağı da anlaşıldı. Bu sezon sonunda Kia ile göğüs reklamı anlaşması sona erecek olan İspanyol ekibi, yeni sezonda göğsünde THY'yi taşıyacak. Buradan gelecek 15 milyon euroluk parayı da Arda'nın transferinde kullanacak. THY daha önce G.Saray maçı için A.Madrid'e 1 maçlık sponsor olmuş ve İstanbul'a getirmişti.







'Arda, seni gitmeden mutlaka satacağım'



BaŞkan Adnan Polat'ın, Arda'yı görevi bırakmadan yurt dışına satma konusundaki girişimlerinin nedeni de dün ortaya çıktı. Müstakbel Başkan Ünal Aysal'la da bu konuyu görüşen Başkan Polat'ın, Arda'ya verdiği sözü tutmak için bu işi bir an önce bitirmeye çalıştığı söyleniyor. Polat, Ünal Aysal'ın sırtından, 'Arda'yı satan başkan' sorumluluğunu da almak istiyor.









