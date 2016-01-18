Arda'nın ikinci yarı oynadığı maçta Barcelona Athletic'i ezdi geçti: 6-0

ispanya 1. Ligi’nin 20. haftasında Barcelona, sahasında Athletic Bilbao’yu Suarez(3), Messi, Rakitic ve Neymar'ın golleriyle 6-0 mağlup etti. 46.dakikada Lionel Messi'nin yerine giren Arda Turan, Barcelona'nın attığı 5. golde Suarez'e asist yaptı.

4.dakikada savunmanın arkasına sarkan Suarez, Iraızoz'la karşı karşıya kaldı. Bilbao kalecisi Suarez'i düşürünce doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve karar penaltı.

7.dakikada penaltıyı kullanan Lionel Messi topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Hürriyet'teki habere göre, 31.dakikada hızlı gelişen Barcelona atağında Suarez derinlemesine bir pas gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Neymar, aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

46.dakikada Arda Turan, Messi'nin yerine oyuna girdi.

47.dakikada tek paslarla ceza sahasına giren Barcelona'da kaleciyle karşı karşıya kalan Suarez'in yerden vuruşu ağlarla buluştu: 3-0.

62.dakikada Neymar, mükemmel hareketlerle son çizgiye kadar indi. İçeri çevirdiği topa gelişine yerden vuran Rakitic, farkı 4'e çıkardı: 4-0.

68.dakikada Arda'nın savunmanın arkasına kaldırdığı topu kontrol eden Suarez, kaleci Herrerin'in solundan topu ağlara yolladı: 5-0.

82.dakikada kullanılan kornerde arka direkte topla buluşan Busquets, içerideki Suarez'e kaldırdı. Uruguaylı yıldız, attığı golle hat-trick yaparken farkı da 6'ya çıkardı.

