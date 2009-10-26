Arda'nın hayalindeki kız

'Ben anneme aşığım'

'Modern ilişkiye inanmam'

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan idealindeki eşi şöyle açıkladı: Üniversite mezunu olsun, yemek yapıp evi de temizlesin. Bana hizmette kusur etmesin.Galatasaray’ın yıldızı Arda Turan, sevgilisi Eda Türkmen’den ayrıldıktan sonra oyuncu Sinem Kobal ile anılmıştı. Ama dedikoduları yalanlamıştı. Genç kızların peşinden koştuğu Arda Turan özel hayatını ilk kez anlattı. İdealindeki eş profilini çizen Arda Turan “Evleneceğim kişi, hem üniversite mezunu hem de ev hanımı olmalı! Yemek yapıp ev temizlemeli, bana hizmet etmeli. Ayrıca siyasetten futbola kadar her konuda bilgili olmalı. Ben anneme aşığım. Eşim de ona benzemeli” dedi.Arda Turan şöyle devam etti: “Modern ilişkiler falan, hepsinin sahte olduğunu düşünüyorum. Kadının, erkeğine seve seve hizmet etmesi güzel bir şey. Babamdan ne gördüysem, evliliğimde onu yaparım. Mesela; babam, annemin ayakkabısını bağlar. Ben de yeri geldiğinde eşimin ayakkabısını bağlarım. Karımı da asla aldatmam. Çünkü babam, anneme hep sadık kaldı. Eşime ihanet etmemek için Allah’a yalvarıyorum. Yazdıysa bozsun yani”!