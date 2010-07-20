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Spor

Arda'nın fiyatı belli oldu

Galatasaray’da cevabı en çok merak edilen konu takım kaptanı Arda Turan’ın geleceği!

20 Temmuz 2010 03:00

T24- Galatasaray’da cevabı en çok merak edilen konu takım kaptanı Arda Turan’ın geleceği! Arda, Galatasaray’da mı kalacak yoksa Avrupa’da bir takıma mı gidecek?


Uzun süredir gündemde olan konu hakkında Galatasaray Yönetimi’nin 12 milyon euro gibi bir bedel karşılığında Arda Turan’ın transferine onay verecek.


Galatasaray Başkanı Adnan Polat’ın “kaynağını bulmadan transfer yapmayacağız” açıklaması dikkatleri Arda Turan’ın transferine çevirdi.


Daha önce İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham Hotspur ile anlaşan Arda Turan'ın transferi iki kulüp anlaşamadığı için gerçekleşmemişti; ancak Galatasaray Yönetimi’nin transferde kaynak yaratmak için Arda Turan’ı satmayı planladığı öğrenildi.


Radyospor’un Arda Turan’a yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre Galatasaray Yönetimi, Arda Turan’ın minumum 12 milyon Euro bonservis bedeli alarak satmak için Arda’nın meanjeri Ahmet Bulut’a bu transferi yapması için yetki verdi.


Menajer Ahmet Bulut’un İngiltere’de Arda’nın transferi için başta Liverpool olmak üzere Totenham ve birkaç İngiliz kulübüyle görüştüğü öğrenildi.


Bu arada Galatasaray Yönetimi’nin bu kararı Arda Turan’a da iletildiği ve genç futbolcunun “Galatasaray’da mutluyum; ancak yönetim tarnsferim konusunda neyi uygun görürse yerine getiririm” dediği bildirildi.

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