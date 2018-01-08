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Spor

Arda'nın 7 numaralı formasını Coutinho giyecek

Bu numara değişikliği Arda'nın gönderilemesinin kesinleştiği iddialarını güçlendirdi

08 Ocak 2018 18:33

Barcelona'nın 160 milyon Euro bedelle Liverpool'dan kadrosuna kattığı Coutinho'ya 7 numaralı formanın verildiği iddia edildi. Bilindiği üzere Katalan ekibinde 7 numarayı Arda Turan giyiyordu.

İspanyol taraftarlar, Barcelona ürünlerinin satıldığı mağazalarda yeni transfer Coutinho'nun formasına büyük ilgi gösteriyor. Bugün sosyal medyada yayılan bir fotoğraf ise gündeme bomba gibi düştü. 25 yaşındaki yeni transferin formasını almak isteyen bir taraftar, bu anı fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Bu fotoğraftaki dikkat çeken en önemli ayrıntı ise formanın numarasıydı. 

Coutinho'nun ismi yazılı olan Barcelona formasının numarası 7 olarak belirlendi. Bilindiği üzere İspanyol devinde 7 numaralı formayı Arda Turan giyiyordu. Bu olayın ardından milli futbolcunun Katalan takımından ayrılacağının kesinleştiği de konuşulmaya başlandı.

 

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